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Расстрелявший собаку со щенками в Днепре оказался военным, — глава ОВА (видео)

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Военный, расстрелявший собаку в Днепре
Фото: соцсети | Военный, расстрелявший собаку в Днепре

По словам Валентина Резниченко, это поступок недостойный звания военнослужащего. Накануне мужчина в военной форме выстрелил в собаку из автомата после того, как его не заправили на АЗС.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что мужчина в военной форме, расстрелявший накануне собаку на заправке в Днепре, на самом деле военнослужащий. Сейчас он направляется в Бахмут, но его задержат. Об этом сообщается на странице чиновника в Facebook.

"Сейчас он на полпути в Бахмут. Его задержат и передадут военной службе правопорядка. Она определит, как быть с этим… обидчиком животных", — написал глава ОВА.

"По-моему, это поступок недостойный звания военного. У нас – война. Мы сражаемся за человеческие ценности, за то, чтобы в нашей стране, в нашей области было безопасно. Всем! — пояснил Резниченко. — Война не дает права ни военному, ни гражданскому убивать просто так".

Руководитель области считает, что виновный должен быть привлечен к ответственности за свой невоенный поступок.

Что произошло на заправке в Днепре?

Инцидент произошел накануне на заправке WOG в Днепре по улице Передовой. По информации днепровского общества по защите животных, собака годами жила на заправке и никому не мешала. Неизвестный военнослужащий, судя по всему, остался недоволен обслуживанием на АЗС. Свидетели утверждают, что его не заправили, после чего он выстрелил в животное из штурмовой винтовки, на записи камер наблюдения отчетливо видно, что это не короткоствольное оружие. После выстрелов животное от испуга бросилось наутек и попало под колеса автомобиля. Вместе с собакой погибли несколько щенков, спаслись трое четвероногих.

Щенки растреленной собаки., убил собаку на АЗС, военные расстрелял собаку видео
Щенки растреленной собаки.
Щенки растреленной собаки., убил собаку на АЗС, военные расстрелял собаку видео
Щенки растреленной собаки.
Щенки растреленной собаки., убил собаку на АЗС, военные расстрелял собаку видео
Щенки растреленной собаки.
Щенки растреленной собаки., убил собаку на АЗС, военные расстрелял собаку видео
Щенки растреленной собаки., убил собаку на АЗС, военные расстрелял собаку видео
Щенки растреленной собаки., убил собаку на АЗС, военные расстрелял собаку видео

Выжившим щенкам оказали медпомощь и подложили к другой кормящей собаке. Сейчас проводится сбор средств на оплату их лечения.

Напомним, что саперам удалось спасли собаку, которую российские военные избили и заминировали в Киевской области. Пес по кличке Лис длительное время пролежал в яме, не мог выбраться из-за перебитых лап. Зоозащитники надеются, что он вновь сможет ходить после реабилитации.

Ранее Фокус сообщал, что наши военные под Херсоном уничтожили 18 российских военных и 2 склада боеприпасов. Также в числе потерь ВС РФ: 2 минометных установки "Нона-С", зенитная установка 23-го калибра, гаубица "Мста-Б" и бронетехника.