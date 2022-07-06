Расстрелявший собаку со щенками в Днепре оказался военным, — глава ОВА (видео)

По словам Валентина Резниченко, это поступок недостойный звания военнослужащего. Накануне мужчина в военной форме выстрелил в собаку из автомата после того, как его не заправили на АЗС.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что мужчина в военной форме, расстрелявший накануне собаку на заправке в Днепре, на самом деле военнослужащий. Сейчас он направляется в Бахмут, но его задержат. Об этом сообщается на странице чиновника в Facebook.

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"Сейчас он на полпути в Бахмут. Его задержат и передадут военной службе правопорядка. Она определит, как быть с этим… обидчиком животных", — написал глава ОВА.

"По-моему, это поступок недостойный звания военного. У нас – война. Мы сражаемся за человеческие ценности, за то, чтобы в нашей стране, в нашей области было безопасно. Всем! — пояснил Резниченко. — Война не дает права ни военному, ни гражданскому убивать просто так".

Руководитель области считает, что виновный должен быть привлечен к ответственности за свой невоенный поступок.

Что произошло на заправке в Днепре?

Инцидент произошел накануне на заправке WOG в Днепре по улице Передовой. По информации днепровского общества по защите животных, собака годами жила на заправке и никому не мешала. Неизвестный военнослужащий, судя по всему, остался недоволен обслуживанием на АЗС. Свидетели утверждают, что его не заправили, после чего он выстрелил в животное из штурмовой винтовки, на записи камер наблюдения отчетливо видно, что это не короткоствольное оружие. После выстрелов животное от испуга бросилось наутек и попало под колеса автомобиля. Вместе с собакой погибли несколько щенков, спаслись трое четвероногих.

[ + – ] Щенки растреленной собаки. [ + – ] Щенки растреленной собаки. [ + – ] Щенки растреленной собаки.

Выжившим щенкам оказали медпомощь и подложили к другой кормящей собаке. Сейчас проводится сбор средств на оплату их лечения.

Напомним, что саперам удалось спасли собаку, которую российские военные избили и заминировали в Киевской области. Пес по кличке Лис длительное время пролежал в яме, не мог выбраться из-за перебитых лап. Зоозащитники надеются, что он вновь сможет ходить после реабилитации.

Ранее Фокус сообщал, что наши военные под Херсоном уничтожили 18 российских военных и 2 склада боеприпасов. Также в числе потерь ВС РФ: 2 минометных установки "Нона-С", зенитная установка 23-го калибра, гаубица "Мста-Б" и бронетехника.