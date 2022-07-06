Той, хто розстріляв собаку з цуценятами у Дніпрі, виявився військовим, — голова ОВА (відео)

За словами Валентина Резніченка, це вчинок негідний звання військовослужбовця. Напередодні чоловік у військовій формі вистрілив у собаку з автомата після того, як його не заправили на АЗС.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що чоловік у військовій формі, який напередодні розстріляв собаку на заправці в Дніпрі, насправді військовослужбовець. Зараз він прямує до Бахмута, але його затримають. Про це повідомляють на сторінці чиновника у Facebook.

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"Зараз він на півдорозі до Бахмута. Його затримають і передадуть військовій службі правопорядку. Вона визначить, як бути з цим... кривдником тварин", — написав глава ОВА.

"На мою думку, це вчинок негідний звання військового. В нас — війна. Ми боремося за людські цінності, за те, щоб у нашій країні, в нашій області було безпечно. Всім! — пояснив Резніченко. — Війна не дає права ні військовому, ні цивільному вбивати просто так".

Керівник області вважає, що винного мають притягнути до відповідальності за свій невійськовий вчинок.

Що сталося на заправці у Дніпрі?

Інцидент стався напередодні на заправці WOG у Дніпрі на вулиці Передовій. За інформацією дніпровського товариства захисту тварин, собака роками жила на заправці й нікому не заважала. Невідомий військовослужбовець, зважаючи на все, залишився незадоволений обслуговуванням на АЗС. Свідки стверджують, що його не заправили, після чого він вистрілив у тварину зі штурмової гвинтівки, на записі камер спостереження чітко видно, що це не короткоствольна зброя. Після пострілів тварина від переляку кинулася навтьоки і потрапила під колеса автомобіля. Разом із собакою загинули кілька цуценят, врятувалося троє чотирилапих.

[ + – ] Цуценята розстріляної собаки [ + – ] Цуценята розстріляної собаки [ + – ] Цуценята розстріляної собаки

Щенятам, що вижили, надали медичну допомогу і підклали до іншої собаки, що годує. Наразі проводиться збір коштів на оплату їхнього лікування.

Нагадаємо, що саперам вдалося врятували собаку, якого російські військові побили та замінували на Київщині. Пес на прізвисько Лис тривалий час пролежав у ямі, не міг вибратися через перебиті лапи. Зоозахисники сподіваються, що він знову зможе ходити після реабілітації.

Раніше Фокус повідомляв, що наші військові під Херсоном знищили 18 російських військових та 2 склади боєприпасів. Також серед втрат ЗС РФ: 2 мінометні установки "Нона-С", зенітна установка 23-го калібру, гаубиця "Мста-Б" і бронетехніка.