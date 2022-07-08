На Полтавщине британцы закончат бурить газовую скважину на Свистунковско-Червонолуцком месторождении

Директор британской компании, акции которой котируются на Лондонской фондовой бирже, Enwell Energy Сергей Глазунов, заявил в комментарии Українським Новинам, что компания собирается продолжить бурение скважины №4 на Свистунковско-Червонолуцком месторождении газа (Полтавская обл.).

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"До начала российской полномасштабной агрессии мы провели геофизические исследования, а также 3D-сейсмику на территории специального разрешения, которые позволили нам уточнить геологическое строение Свистунковско-Червонолуцкого месторождения, сформировать первую объемную модель и определить оптимальные места для закладки будущих скважин. Мы почти закончили бурение первой скважины, осталось около 200 м. Но из-за военных действий мы приостановили работы. Сейчас проводим подготовительные работы и получаем разрешение Полтавской военной администрации. И в ближайшее время рассчитываем завершить бурение. Проектная глубина будущей скважины составляет 5 565 м", — заявил Глазунов.

По подсчетам нового владельца, средний суточный дебит одной скважины на месторождении может превысить 100 тыс. куб м газа или дополнительные 38 млн куб. м в год к общей добыче и 16 млн грн ренты по добыче газа в госбюджет.

Специальным разрешением на разработку Свистунковско-Червонолуцкого месторождения газа владеет компания "Аркона Газ-Энергия", которую Enwell Energy (входит в группу Smart Energy) приобрела в марте 2020 года.

Директор Enwell Energy отметил, что в Харьковской области, которая находится в зоне боевых действий, приостановлена почти вся добыча, поэтому другие регионы Украины, в которых есть газовые месторождения, должны стать основой для энергетической независимости страны.

"Мы находимся в преддверии очень тяжелого отопительного сезона для Украины. Каждый кубометр газа будет на счету. Государство и частные добытчики должны действовать скоординировано, чтобы пройти осень-зиму. Сегодня – это отдельный фронт, от успехов на нем зависят миллионы украинцев", — сказал Сергей Глазунов.

Свистунковско-Червонолуцкое газоконденсатное месторождение в Полтавской области разрабатывается с 1980-х годов. По состоянию на 1 января 2020 года Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых определяла его запасы углеводородов в размере 4,9 млрд куб. м газа и 0,86 млн тонн конденсата. Там было пробурено четыре скважины, ни одна из которых в настоящее время не работает. А последнее бурение проводилось здесь в 1994 году. Площадь месторождения составляет 97 кв. км. В 2014 году компания "Укрнафта" (связана с Игорем Коломойским) потеряла лицензию, не подав документы на ее продление. Однако после сделки по приобретению ООО "Аркона Газ-Энергия" в 2020 году "Укрнафта" подала в суд, оспаривая законность получения лицензии этой компанией. 4 февраля 2021 г Верховный Суд Украины (ВСУ) подтвердил законность выдачи спецразрешения на добычу углеводородов на Свистунковско-Червонолуцком месторождениидля ООО "Аркона Газ-Энергия". Другая компания, которую также связывают с собственниками "Укрнафты" — "Бориславская нефтяная компания" — в 2021 году по тем же обстоятельствам также пыталась оспорить законность выдачи Арконе лицензии на газодобычу. Но 4 июля 2022 года Шестой Апелляционный Административный суд отменил решение суда первой инстанции и оставил иск без рассмотрения.