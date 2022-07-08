На Полтавщині британці закінчать буріння газової свердловини на Свистунківсько-Червонолуцькому родовищі

Директор британської компанії, акції якої котируються на Лондонській фондовій біржі, Enwell Energy Сергій Глазунов, заявив у коментарі Українським Новинам, що компанія збирається продовжити буріння свердловини №4 на Свистунківсько-Червонолуцькому родовищі газу (Полтавська обл.).

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"До початку російської повномасштабної агресії ми провели геофізичні дослідження, а також 3D-сейсміку на території спеціального дозволу, які дозволили нам уточнити геологічну будову Свистунківсько-Червонолуцького родовища, сформувати першу об'ємну модель та визначити оптимальні місця для закладання майбутніх свердловин. Ми майже закінчили буріння першої свердловини, залишилося близько 200 м. Але через воєнні дії ми припинили роботи. Наразі проводимо підготовчі роботи та отримуємо дозвіл Полтавської військової адміністрації. І найближчим часом розраховуємо завершити буріння. Проектна глибина майбутньої свердловини становить 5565 м", — заявив Глазунов.

За підрахунками нового власника, середній добовий дебіт однієї свердловини на родовищі може перевищити 100 тис. куб. м газу або додаткові 38 млн. куб. м на рік до загального видобутку та 16 млн грн ренти з видобутку газу до держбюджету.

Спеціальним дозволом на розробку Свистунківсько-Червонолуцького родовища газу володіє компанія "Аркона Газ-Енергія", яку Enwell Energy (входить до групи Smart Energy) придбала у березні 2020 року.

Директор Enwell Energy зазначив, що у Харківській області, яка знаходиться у зоні бойових дій, призупинено майже весь видобуток, тому інші регіони України, в яких є газові родовища, мають стати основою для енергетичної незалежності країни.

"Ми напередодні дуже важкого опалювального сезону для України. Кожен кубометр газу буде на рахунку. Держава та приватні добувачі повинні діяти скоординовано, щоб пройти осінь-зиму. Сьогодні це окремий фронт, від успіхів на ньому залежать мільйони українців", — сказав Сергій Глазунов.

Свистунківсько-Червонолуцьке газоконденсатне родовище у Полтавській області розробляється з 1980-х років. Станом на 1 січня 2020 року Державна комісія із запасів корисних копалин визначала його запаси вуглеводнів у розмірі 4,9 млрд куб. м газу та 0,86 млн тонн конденсату. Там було пробурено чотири свердловини, жодна з яких нині не працює. А останнє буріння проводилося тут 1994 року. Площа родовища складає 97 кв. км. 2014 року компанія "Укрнафта" (пов'язана з Ігорем Коломойським) втратила ліцензію, не подавши документи на її продовження. Однак після угоди щодо придбання ТОВ "Аркона Газ-Енергія" у 2020 році "Укрнафта" подала до суду, заперечуючи законність отримання ліцензії цією компанією. 4 лютого 2021 р. Верховний Суд України (ЗСУ) підтвердив законність видачі спецдозволу на видобуток вуглеводнів на Свистунківсько-Червонолуцькому родовищі для ТОВ "Аркона Газ-Енергія". Інша компанія, яку також пов'язують із власниками "Укрнафти" – "Бориславська нафтова компанія" – у 2021 році за тими самими обставинами також намагалася оскаржити законність видачі Арконі ліцензії на газовидобування. Але 4 липня 2022 року Шостий Апеляційний Адміністративний суд скасував рішення суду першої інстанції та залишив позов без розгляду.