"Трейдер уйдет с рынка с затянутым поясом". Рафаэль Гороян о том, что ждет агробизнес в случае, если возмещение НДС экспортерам не возобновят

На время военного положения, согласно правкам в налоговое законодательство, было приостановлено возмещение НДС экспортерам, и последним пришлось адаптироваться к новым реалиям. Недавно, на фоне ухудшения и без того сложного положения украинских аграриев, начали говорить о возобновлении возмещения НДС, но по факту денег экспортеры так и не увидели. О том, почему важно ускорить решение этого вопроса – говорим с главой набсовета группы компаний "Прометей" Рафаэлем Горояном.

Сейчас многие рассуждают о том, что украинские аграрии должны почувствовать поддержку государства, потому что якобы уже начались процедуры возмещения НДС. Так ли это на самом деле?

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С начала войны мы не получили ни копейки возмещения НДС. На сегодня, в связи с фактически неработающей процедурой возмещения, у нас заморожено $ 11 млн (при курсе доллара 28 грн). Таким образом, если ориентироваться на коммерческий курс, по которому в реальности заключаются контракты, то мы уже потеряли 100-110 млн грн на курсовой разнице. Четыре месяца платим проценты банку, и все равно теряем. Эта сумма накапливается, но не возмещается.

Раньше фермеру не регистрировали налоговую накладную, сейчас агропроизводитель ее регистрирует, но экспортеру ничего не возмещают. Таким образом, фермер выполняет свои обязательства, регистрация проходит, но из-за того, что государство не выполняет свои обязательства, экспортер не может выполнить свои. В итоге, в этой цепочке в агросекторе самым ненужным звеном оказываются компании, которые экспортируют.

Я бы хотел, чтобы все понимали – без экспортеров агросектор существовать не может. Конкуренция между экспортерами формирует оптимальную цену для агропроизводителя, в противном случае он будет производить и продавать очень дешево.

Сегодня такие крупные игроки, как транснациональные компании Cargill, Glencore International AG, украинская компания "Кернел" остановили свою деятельность и не покупают продукцию. Одна из главных причин этому — фактическое невозмещение НДС.

Сегодня фермер просто косит и очень дешево продает свою продукцию на теневом рынке. Нашим властьимущим необходимо понять, что промедление по части возмещения НДС экспортерам зерна приведет к дальнейшему развитию "черного рынка". Поставленный в такие условия украинский фермер будет вынужден искать лучшую цену и ее будут давать теневые игроки, которые, впоследствии, выйдут не первый план. Таким образом, криминал вытеснит крупных зернотрейдеров, которые работали на рынке десятки лет.

Поэтому НДС надо или отменять, или возмещать, — третьего не дано. Как минимум, это можно сделать в военное время.

Каким образом государство сейчас может поддержать агропроизводителя, экспортера?

Государство сейчас достаточно усилий направляет на поддержку агропроизводителя: предоставляет финансирование под свои гарантии, забирает обязательства залога. Однако, одновременно вместе с этой серьезной помощью, которая оказывается агросектору, государство не выполняет свои обязательства перед трейдерами-экспортерами. Мы даже не говорим о поддержке.

Один из факторов — искусственное удерживание курса доллара. На теневом рынке сегодня курс доллара на 15% выше, чем на Межбанковском валютном рынке. И это второй, после невозмещения НДС, благоприятный фактор для развития этого рынка. То есть, маржинальность у теневого рынка становится супервысокой.

Теневой рынок не платит налоги, не подчиняется законам государства, не поднимает экономику, не производит макроэкономические процессы, создает криминал. Это путь в никуда, мы проходили это в 90-х.

Поэтому намного дешевле государству было бы или вообще отказаться от НДС, или возмещать его. Если у государства сейчас недостаточно запаса прочности для возмещения — пусть не платит фермер и не возмещает производитель.

Если фермер будет вкладывать 5500 грн в себестоимость товара и продавать его за 3-4 тысячи, то как бы его не дотировали, он не будет сеять. Он будет стоять, банкротиться. Важно этот нюанс понимать.

Если трейдер будет активно участвовать в рынке, то фермер получит за свою продукцию большую цену, потому что начнут работать крупные мировые трейдерские компании.

Как сейчас обстоят дела в группе компаний "Прометей"?

Мы входим в пятерку крупнейших компаний в Украине по хранению и обработке зерновых, являемся агропроизводителем с 20 тысячами гектаров земли. Мы адаптировались к новым реалиям — из-за того, что уменьшились объемы экспорта, мы оперативно нашли другие источники дохода. Мы не являемся только трейдером, у нас есть несколько направлений, которые обеспечивают, с учетом нынешних условий, конкурентоспособный бизнес-цикл. Сейчас мы реализуем несколько проектов, которые значительно увеличивают нашу долю на рынке транспортных логистических услуг. Речь идет о поэтапном пополнении грузового автопарка 100 новыми единицами, а также о закупке новых хопперов.

Возвращаясь к проблеме возмещения НДС экспортерам, то конечно же, со многими фермерами мы договариваемся не выплачивать НДС, а платить его после возмещения. Они, в основном, соглашаются — фермер готов ждать, он понимает ситуацию. За счет этого направление неплохо работает, мы смогли адаптироваться.

В группе компаний "Прометей" глобальных проблем нет.

Как приостановление возмещения НДС экспортерам повлияет на развитие аграрной отрасли в целом? Ваши прогнозы на этот и следующий год?

Мы (ред. — Украина) вышли на рекордные цифры — 100 млн тонн по зерновым. И в этом году, если бы не война, Украина могла бы выйти на показатель в 120-130 млн тонн. Я уверен, урожайность была бы очень хорошая, мы бы установили еще один рекорд.

В следующем году, в связи с ценовым снижением, которое ставит под сомнение рентабельность агропроизводственного бизнеса, может возникнуть критический дефицит зерновых. И цена из-за дефицита будет очень высокой. Есть угроза, что крупная аграрная страна будет импортировать зерно из других стран, как это было в 90-х, когда рынок был полностью в тени.

Именно сейчас фермер принимает решение, сеять ему на следующий год или нет. Если он получит убыток и примет решение не сеять, с хлебом будет большая проблема. Поэтому государству сейчас необходимо включиться в этот процесс, чтобы фермер смог продолжить вести свой бизнес.

После военных на втором плане всегда агросектор и хлеб. Кто будет воевать, если будет голодным? Эти люди должны быть обеспечены, и должны быть те, кто будет обеспечивать их хлебом. Поэтому хотелось бы, чтобы нас правильно поняли — важно не отпускать направление трейдеров, экспортеров, потому что пострадает агропроизводитель.

То есть, политика "потерпите, затяните пояса" (таким было обращение к трейдерам) — не работает. Компания-трейдер может сколько угодно затягивать пояса, но не будет давать цену, покупать, и так и уйдет с рынка с затянутым поясом. А от этого пострадает агропроизводитель.