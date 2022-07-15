"Трейдер піде з ринку із затягнутим паском". Рафаель Гороян про те, що чекає на агробізнес у разі, якщо відшкодування ПДВ експортерам не відновлять

На час воєнного стану, згідно з правками до податкового законодавства, припинено відшкодування ПДВ експортерам, і останнім довелося адаптуватися до нових реалій. Нещодавно, на тлі погіршення і без того складного становища українських аграріїв, почали говорити про відновлення відшкодування ПДВ, але за фактом грошей експортери так і не побачили. Про те, чому важливо прискорити розв'язання цього питання — говоримо з головою наглядової ради групи компаній "Прометей" Рафаелем Горояном.

Зараз багато хто говорить про те, що українські аграрії мають відчути підтримку держави, бо нібито вже почалися процедури відшкодування ПДВ. Чи це так насправді?

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

З початку війни ми не отримали жодної копійки відшкодування ПДВ. На сьогодні, в зв'язку з фактично не працюючою процедурою відшкодування, в нас заморожено $11 млн (при курсі долара 28 грн). Таким чином, якщо орієнтуватися на комерційний курс, за яким в реальності заключаються контракти, то ми вже втратили 100-110 млн грн на курсовій різниці. Чотири місяці платимо відсотки банку і все одно втрачаємо. Ця сума накопичується, але не відшкодовується.

Раніше фермеру не реєстрували податкову накладну, наразі агровиробник її реєструє, але експортеру нічого не відшкодовують. Таким чином, фермер виконує свої зобов'язання, реєстрація проходить, але через те, що держава не виконує своїх зобов'язань, експортер не може виконати свої. У результаті в цьому ланцюжку в агросекторі найнепотрібнішою ланкою виявляються компанії, які експортують.

Я хотів би, щоб усі розуміли — без експортерів агросектор існувати не може. Конкуренція між експортерами формує оптимальну ціну для агровиробника, інакше він вироблятиме і продаватиме дуже дешево.

Сьогодні такі великі гравці як транснаціональні компанії Cargill, Glencore International AG, українська компанія "Кернел" зупинили свою діяльність і не купують продукцію. Однією з головних причин цього є фактичне відшкодування ПДВ.

Сьогодні фермер просто косить та дуже дешево продає свою продукцію на тіньовому ринку. Нашим можновладцям необхідно зрозуміти, що зволікання щодо відшкодування ПДВ експортерам зерна призведе до подальшого розвитку "чорного ринку". Поставлений в такі умови український фермер буде змушений шукати кращу ціну і її даватимуть тіньові гравці, які згодом вийдуть не перший план. Так кримінал витіснить великих зернотрейдерів, які працювали на ринку десятки років.

Тому ПДВ треба або скасовувати, або відшкодовувати — третього не дано. Як мінімум, це можна зробити у воєнний час.

Як держава зараз може підтримати агровиробника, експортера?

Держава зараз достатньо зусиль спрямовує на підтримку агровиробника: надає фінансування під свої гарантії, забирає зобов'язання застави. Проте, водночас разом із цією серйозною допомогою, яку надає агросектору, держава не виконує своїх зобов'язань перед трейдерами-експортерами. Ми навіть не говоримо про підтримку.

Один із факторів — штучне утримання курсу долара. На тіньовому ринку сьогодні курс долара на 15% вищий, ніж на Міжбанківському валютному ринку. І це другий, після невідшкодування ПДВ, сприятливий чинник розвитку цього ринку. Тобто маржинальність у тіньового ринку стає супервисокою.

Тіньовий ринок не сплачує податки, не підпорядковується законам держави, не піднімає економіку, не виробляє макроекономічні процеси, створює кримінал. Це шлях у нікуди, ми проходили це у 90-х.

Тому набагато дешевше державі було б взагалі відмовитися від ПДВ, або відшкодовувати його. Якщо в держави зараз недостатньо запасу міцності для відшкодування – нехай не платить фермер і не відшкодовує виробник.

Якщо фермер вкладатиме 5500 грн у собівартість товару і продаватиме його за 3-4 тисячі, то як би його не дотували, він не сіятиме. Він стоятиме, банкрутуватиме. Важливо цей аспект розуміти.

Якщо трейдер братиме активну участь у ринку, то фермер отримає за свою продукцію велику ціну, тому що почнуть працювати великі світові трейдерські компанії.

Як зараз справи у групі компаній "Прометей"?

Ми входимо до п'ятірки найбільших компаній в Україні зі зберігання та обробки зернових, є агровиробником із 20 тисячами гектарів землі. Ми адаптувалися до нових реалій — через те, що зменшилися обсяги експорту, ми оперативно знайшли інші джерела доходу. Ми є не лише трейдером, ми маємо декілька напрямків, які забезпечують, з урахування нинішніх умов, конкурентоспособний бізнес-цикл. Наразі ми реалізуємо декілька проєктів, які значно збільшують нашу частку на ринку транспортних логістичних послуг. Йдеться про поетапне поповнення вантажного автопарку 100 новими одиницями, а також закупівлю нових хоперів.

Повертаючись до проблеми відшкодування ПДВ експортерам, звичайно ж, з багатьма фермерами ми домовляємося не виплачувати ПДВ, а платити його після відшкодування. Вони, в основному, погоджуються — фермер готовий чекати, він розуміє ситуацію. Внаслідок цього напрямок непогано працює, ми змогли адаптуватись.

У групі компаній Прометей глобальних проблем немає.

Як призупинення відшкодування ПДВ експортерам вплине на розвиток аграрної галузі загалом? Ваші прогнози на цей та наступний рік?

Ми (ред. – Україна) вийшли на рекордні цифри — 100 млн тонн із зернових. І цього року, якби не війна, Україна могла б вийти на показник 120-130 млн тонн. Я впевнений, що врожайність була б дуже хорошою, ми б встановили ще один рекорд.

Наступного року, у зв'язку з ціновим зниженням, яке ставить під сумнів рентабельність агровиробничого бізнесу, може виникнути критичний дефіцит зернових. І ціна через дефіцит буде дуже високою. Є загроза, що велика аграрна країна імпортуватиме зерно з інших країн, як це було у 90-х, коли ринок був повністю у тіні.

Саме зараз фермер приймає рішення, сіяти йому наступного року чи ні. Якщо він отримає збиток і ухвалить рішення не сіяти, із хлібом буде велика проблема. Тому державі зараз необхідно включитись у цей процес, щоб фермер зміг продовжити вести свій бізнес.

Після військових на другому плані завжди агросектор та хліб. Хто воюватиме, якщо буде голодним? Ці люди повинні бути забезпечені, і повинні бути ті, хто забезпечуватиме їх хлібом. Тому хотілося б, щоби нас правильно зрозуміли — важливо не нехтувати напрямом трейдерів, експортерів, бо постраждає агровиробник.

Тобто політика "потерпіть, затягніть паски" (таким було звернення до трейдерів) — не працює. Компанія-трейдер може скільки завгодно затягувати пояси, але не даватиме ціну, не купуватиме, і так і піде з ринку із затягнутим поясом. А від цього постраждає агровиробник.