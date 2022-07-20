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Бизнесмен Григорий Козловский объяснил, зачем России война против Украины

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Григорий Козловский
Григорий Козловский

Почетный президент ФК "Рух", бизнесмен Григорий Козловский считает, что милитаристская политика России не остановится в Украине, даже если РФ потерпит поражение в войне. Об этом Григорий Козловский заявил в интервью "Славе+".

"Это гнилая нация. Это территория людей, которые сами ничего сделать не могут, но завидуют тем, кто живет лучше их. И как показывает история, последнюю тысячу лет все живут лучше, чем их. Они как были монголами из московского болота — да этими монголами и остались. Эта нация ничего не создала. Я когда-то думал, что они хоть валенки или балалайку придумали, но нет", — заявил Козловский.

По его мнению, агрессивная политика России не завершится в Украине. Бизнесмен уверен, что даже в случае военного поражения Россия сможет позже пойти войной на страны Прибалтики или Средней Азии.

"Для решения проблемы есть только один вариант. Уничтожить Россию. Смена президента ничего не изменит", — добавляет он.