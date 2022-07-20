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Бізнесмен Григорій Козловський пояснив, навіщо Росії війна проти України

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Григорій Козловський
Григорій Козловський

Почесний президент ФК "Рух", бізнесмен Григорій Козловський вважає, що мілітаристська політика Росії не зупиниться в Україні, навіть якщо РФ зазнає поразки у війні. Про це Григорій Козловський заявив в інтерв’ю "Слава+".

"Це гнила нація. Це територія людей, які самі нічого зробити не можуть, але заздрять тим, хто живе краще за них. І як показує історія, останню тисячу років усі живуть краще, за них. Вони як були монголами з московського болота — так тими монголами й залишились. Ця нація нічого не створила. Я колись думав, що вони хоч валянки чи балалайку придумали, але ні", — заявив Козловський.

На його думку, агресивна політика Росії не завершиться в Україні. Бізнесмен переконаний, що навіть у разі військової поразки Росія зможе пізніше піти війною на країни Прибалтики чи Середньої Азії.

"Для вирішення проблеми є тільки один варіант. Знищити Росію. Зміна президента нічого не змінить", — додає він.