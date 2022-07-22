Фонд Вадима Столара предоставил защитникам два автомобиля скорой помощи повышенной проходимости

Благотворительный фонд Вадима Столара передал два специализированных автомобиля скорой медицинской помощи для киевской военной бригады и для Запорожского военного госпиталя. Об этом говорится в сообщении на сайте Фонда.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Эти спецавто будут помогать специальному подразделению медицинской эвакуации в зоне боевых действий и спасут многие жизни наших военных, отмечают волонтеры.

Современные скорые оснащены каталкой, устройством для переноски сидящего пациента, доской с ремнями безопасности и устройством иммобилизации головы, дефибриллятором, многоканальным электрокардиографом, устройством кислородной терапии с баллоном и сумкой неотложной помощи, которая вмещает все необходимое для работы медиков.

"Мы ежедневно получаем запросы на помощь для наших Вооруженных сил и всегда отзываемся на них. Но мы уверены, что сегодня помощи нашим бойцам не может быть многовато — так что по собственной инициативе обратились к командующей Медицинскими силами ВСУ, генерал-майору медицинской службы Татьяне Остащенко с вопросом, что сейчас самое нужное на передовой? В ответ получили запрос о необходимости автомобиля скорой помощи, который мог бы работать в труднодоступных местах. Еще один такой запрос мы получили от Киевской воинской части, одной из задач которой является эвакуация раненых с фронта. Вместе с волонтерами среагировали мгновенно — и уже сегодня две новенькие скорые отправляются в горячие точки спасать жизнь", — рассказала волонтер Благотворительного Фонда Вадима Столара Наталья Приходько.

В свою очередь военные с благодарностью получили спецавто, отметив большую потребность фронта в таких машинах.

"Эта машина уже через несколько дней будет на востоке и будет спасать жизнь бойцов на передовой. Она хороша тем, что может пройти по тем местам, где обычные скорые не проходят. Такие машины сегодня очень нужны! К сожалению, медицинский транспорт мы периодически теряем, только сегодня ночью был уничтожен один автомобиль. Поэтому я благодарен всем волонтерам, которые приобщаются к этому святому делу. Вместе мы приближаем нашу победу! – подчеркнул командир стрелковой роты Александр Бродский.

"Для нас очень важно иметь такие машины, они мобильны и современны, и позволяют оказывать полноценную доврачебную медицинскую помощь на базе этого автомобиля. У них низкий силуэт, что очень важно для зоны прифронтовой. Они действительно нужны военным, поэтому я от лица наших военных медиков благодарю Фонд Вадима Столара за такую всестороннюю помощь", — отметил офицер управления Запорожского гарнизона Максим Павленко.

Отметим, что с начала масштабной агрессии России против Украины Благотворительный Фонд Вадима Столара поставил себе целью поддержку людей, пострадавших в результате боевых действий, а также военных, защищающих нашу родину. Своей главной миссией в Фонде видят содействие активному восстановлению страны из-за заботы и реализации многоцелевой помощи населению.