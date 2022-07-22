Фонд Вадима Столара надав захисникам два автомобілі швидкої допомоги підвищеної прохідності

Благодійний фонд Вадима Столара передав два спеціалізованих автомобілі швидкої медичної допомоги для київської військової частини та для Запорізького військового шпиталю. Про це йдеться у повідомленні на сайті Фонду.

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Ці спецавто будуть допомагати спеціальному підрозділу медичної евакуації в зоні бойових дій та врятують багато життів наших військових, наголошують волонтери.

Сучасні швидкі оснащені каталкою, пристроєм для перенесення сидячого пацієнта, дошкою з ременями безпеки та пристроєм іммобілізації голови, дефібрилятором, багатоканальним електрокардіографом, пристроєм кисневої терапії з балоном та сумкою невідкладної допомоги, яка вміщує все необхідне для роботи медиків.

"Ми щодня отримуємо запити на допомогу для наших Збройних сил та завжди відкликаємося на них. Але ми впевнені, що сьогодні допомоги нашим бійцям не може бути забагато — тож за власною ініціативою звернулись до командувачки Медичних сил ЗСУ, генерал-майора медичної служби Тетяни Остащенко з питанням, що зараз найпотрібніше на передовій? У відповідь отримали запит щодо необхідності автомобілю швидкої допомоги, який міг би працювати у важкодоступних місцях. Ще один такий запит ми отримали від київської бригади, одним із завдань якої є евакуація поранених з фронту. Разом з волонтерами зреагували миттєво — і вже сьогодні дві новенькі швидкі вирушають до гарячих точок рятувати життя", — розповіла волонтерка Благодійного Фонду Вадима Столара Наталія Приходько.

Своєю чергою військові з вдячністю отримали спецавто, наголосивши на великій потребі фронту у таких машинах.

"Ця машина вже за декілька днів буде на сході і рятуватиме життя бійців на передовій. Вона гарна тим, що може пройти по таким місцям, де звичайні швидкі не проходять. Такі машини сьогодні дуже потрібні! На жаль, медичний транспорт ми періодично втрачаємо, тільки сьогодні вночі було знищено одну автівку. Тому я вдячний всім волонтерам, які долучаються до цієї святої справи. Разом ми наближаємо нашу перемогу!" — підкреслив командир стрілецької роти Олександр Бродський.

"Для нас дуже важливо мати такі машини, вони мобільні і сучасні, і дають змогу надавати повноцінну долікарську медичну допомогу на базі цього автомобіля. В них низький силует, що дуже важливо для прифронтової зони. Вони дійсно потрібні військовим, тож я від лиця наших військових медиків дякую Фонду Вадима Столара за таку всебічну допомогу", — зазначив офіцер управління Запорізького гарнізону Максим Павленко.

Зазначимо, що від початку масштабної агресії Росії проти України Благодійний Фонд Вадима Столара поставив собі за мету підтримку людей, які постраждали внаслідок бойових дій, а також військових, яки боронять нашу батьківщину. Своєю головною місією у Фонді бачать сприяння активному відновленню країни через турботу та реалізацію багатоцільової допомоги населенню.