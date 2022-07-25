Лазерная эпиляция зоны бикини: как делают правильно

Любая девушка, желающая называться ухоженной и красивой, сталкивается с проблемой удаления нежелательных волос в зоне бикини. Такое место требует особого внимания, поскольку это одна из самых нежных областей человека.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Варианты решения задачи

Все методы подразделяются на две группы:

1. Депиляция — это механический способ, при котором не затрагиваются волосяные фолликулы. К нему относится бритье, воск, шугаринг, электроэпилятор, депиляционный крем. Плюс депиляции заключается в ее дешевизне, но результаты краткосрочные.

2. Эпиляция — удаление волос вместе с корневой частью. При этом происходит повреждение фолликулярного аппарата, что приводит к прекращению роста волоска. Она бывает лазерной, ультразвуковой, фото, био и электро.

Что выбрать?

Выбирая, лучшую методику устранения волосистости на бикини, нужно помнить несколько ее особенностей. Эта зона буквально пронизана нервными окончаниями. И у многих из нас свежевыбритое место покрывается гнойничками (особенно в теплое время года). Поэтому наиболее подходящий метод — лазерная эпиляция бикини. Это самое современное и правильное решение пикантной задачи.

Достоинства и недостатки

Эпиляция лазером была изобретена совсем недавно, однако быстро приобрела множество сторонников. Суть методики заключается в разрушении волосяных корней, путем направления узконаправленного светового луча на участок кожи.

Плюсы:

Практически безболезненна.

Нет повреждения эпидермы, поэтому можно не опасаться появления рубцов или попадания инфекции.

За одно посещение обрабатывается большая площадь.

Результат сохраняется 5-10 лет.

Минусы:

Имеются некоторые медицинские противопоказания.

Ограничения

Лазерную эпиляцию бикини не рекомендуется проводить, если есть один из нижеприведенных пунктов:

Заболевания инфекционного характера.

Онкологические заболевания.

Беременность или лактация.

Сахарный диабет в стадии декомпенсации.

Возраст до 16 лет.

Гипертоническая или ишемическая болезнь сердца.

Как делают лазерную эпиляцию зоны бикини

За 1-2 дня необходимо самостоятельно и тщательно побрить область бикини. На процедуре нужно раздеться и лечь на кушетку. Если в оборудовании нет системы охлаждения манипулы, тогда наносится обезболивающий препарат (лидокаин или крем Эмла). Далее косметолог выдает специальные очки или повязку для глаз, наносит гель проводник, подбирает мощность воздействия аппарата и приступает к эпиляции. Единственное неудобство для пациента — это необходимость находиться в определенной позе. Как правило, вас попросят лечь на бок или на спину, подложить под себя валик и широко развести ноги.

После сеанса в течение нескольких часов может наблюдаться покраснение зоны обработки. Когда оно спадет, можете принять душ. Не используйте мыло, лучше заменить его на гель с нейтральным уровнем Ph.

[ + – ] Как делается лазерная эпиляция бикини

Что делать после?

5 дней после эпиляции нельзя загорать на пляже или в солярии. Солнце может спровоцировать возникновение побочных эффектов. При отрастании волосков необходимо их брить, но нельзя выщипывать пинцетом или электрическим эпилятором.

Многие слышали выражение, как "лазерная эпиляция глубокого бикини". Что означает? Это полная обработка лазером (включая половые губы, лобок и межьягодичную складку), которая стала популярной в последние годы.

Польза и вред

Использование воска, бритвы или крема-депилятора приводят к постоянному раздражению и травмированию кожи. Фолликулы инфицируются, воспаляются, образуя множество маленьких ранок. В отличие от других способов, лазер действует на поверхность бикини мягко и не травмирует ее. Это повышает уровень гигиены, поскольку на волосяном покрове скапливается огромное количество бактерий, вызывающих неприятные запахи. Кроме того, некоторые отмечают повышение чувствительности после проведения лазерной эпиляции бикини.

Но, следует помнить, что эта процедура должна проводиться с огромной осторожностью, ввиду чувствительности половых органов. Ее запрещено проводить, если на бикини появился герпес в активной стадии.

Эффективность лазерной эпиляции зависит от цвета волос и типа кожи. Для устранения 99% волосков потребуется от 6 до 10 сеансов с интервалом 4-6 недели.