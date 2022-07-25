Лазерна епіляція зони бікіні: як роблять правильно

Будь-яка дівчина, яка бажає називатися доглянутою та красивою, стикається з проблемою видалення небажаного волосся у зоні бікіні. Таке місце потребує особливої уваги, оскільки це одна з найніжніших областей людини.

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Варіанти вирішення завдання

Усі методи поділяються на дві групи:

1. Депіляція — це механічний спосіб, при якому не зачіпаються волосяні фолікули. До нього належить гоління, віск, шугаринг, електроепілятор, депіляційний крем. Плюс депіляції полягає у її дешевизні, але результати короткострокові.

2. Епіляція — видалення волосся разом із кореневою частиною. При цьому відбувається пошкодження фолікулярного апарату, що призводить до припинення росту волоска. Вона буває лазерною, ультразвуковою, фото, біо та електро.

Що вибрати?

Вибираючи найкращу методику усунення волосистості на бікіні, потрібно пам'ятати кілька її особливостей. Ця зона буквально пронизана нервовими закінченнями. І у багатьох з нас свіжовиголене місце покривається гнійничками (особливо в теплу пору року). Тому найбільш вдалий метод — лазерна епіляція бікіні. Це найсучасніше та правильне рішення пікантного завдання.

Переваги та недоліки

Епіляція лазером була винайдена зовсім недавно, проте швидко набула безліч прихильників. Суть методики полягає у руйнуванні волосяного коріння, шляхом направлення вузько спрямованого світлового променя на ділянку шкіри.

Плюси:

Практично безболісна.

Немає пошкодження епідерми, тому можна не побоюватися виникнення рубців або потрапляння інфекції.

За одне відвідування обробляється велика площа.

Результат зберігається 5-10 років.

Мінуси:

Є деякі медичні протипоказання.

Обмеження

Лазерну епіляцію бікіні не рекомендується проводити, якщо є один з наведених нижче пунктів:

Захворювання інфекційного характеру.

Онкологічні захворювання.

Вагітність та лактація.

Цукровий діабет у стадії декомпенсації.

Вік до 16 років.

Гіпертонічна чи ішемічна хвороба серця.

Як роблять лазерну епіляцію в зоні бікіні

За 1-2 дні необхідно самостійно та ретельно поголити область бікіні. На процедурі потрібно роздягнутися і лягти на кушетку. Якщо в обладнанні немає системи охолодження маніпули, наноситься знеболюючий препарат (лідокаїн або крем Емла). Далі косметолог видає спеціальні окуляри або пов'язку для очей, наносить гель провідник, підбирає потужність апарату та приступає до епіляції. Єдина незручність для пацієнта – це необхідність перебувати у певній позі. Як правило, вас попросять лягти на бік чи спину, підкласти під себе валик і широко розвести ноги.

Після сеансу протягом кількох годин може спостерігатися почервоніння зони обробки. Коли воно спаде, можете прийняти душ. Не використовуйте мило, краще замінити його на гель із нейтральним рівнем Ph.

[ + – ] Як роблять лазерну епіляцію бікіні

Що робити після?

5 днів після епіляції не можна засмагати на пляжі або в солярії. Сонце може спровокувати побічні ефекти. При відростанні волосків необхідно їх голити, але не можна вищипувати пінцетом або електричним епілятором.

Багато хто чув вираз, як "лазерна епіляція глибокого бікіні". Що означає? Це повна обробка лазером (включаючи статеві губи, лобок та між сідничну складку), яка стала популярною в останні роки.

Користь та шкода

Використання воску, бритви або крему-депілятора призводять до постійного подразнення та травмування шкіри. Фолікули інфікуються, утворюючи безліч маленьких ранок. На відміну від інших способів лазер діє на поверхню бікіні м'яко і не травмує її. Це підвищує рівень гігієни, оскільки на волосяному покриві накопичується безліч бактерій, що викликають неприємні запахи. Крім того, деякі відзначають підвищення чутливості після лазерної епіляції бікіні.

Але слід пам'ятати, що ця процедура повинна проводитися з величезною обережністю, зважаючи на чутливість статевих органів. Її заборонено проводити, якщо на бікіні з'явився герпес в активній стадії.

Ефективність лазерної епіляції залежить від кольору волосся та типу шкіри. Для усунення 99% волосків потрібно від 6 до 10 сеансів з інтервалом 4-6 тижнів.