Каждый пятый украинец выбирает работу онлайн, чтобы зарабатывать в долларах

Уже в течение нескольких лет работа онлайн — глобальный тренд. В Украине этот тренд усилился в разы после 24 февраля 2022 года. По данным комплексного опроса группы "Рейтинг" в рамках проекта "Украина на войне" 53% украинцев потеряли работу, в то же время у 52% значительно ухудшилось материальное положение. Многим пришлось покинуть свои дома, а работа офлайн в некоторых регионах Украины стала еще и не безопасной. В результате каждый пятый украинец ищет работу онлайн и все больше людей обращают внимание на IT-сферу, которая обеспечивает стабильный доход и возможность работать удаленно.

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Около 40% украинцев готовы переучиваться, чтобы хорошо зарабатывать

Освоить IT-профессии сейчас хотят даже те люди, для которых этот вид деятельности абсолютно новый. Украинцы готовы переучиваться, чтобы стать веб-дизайнерами, разработчиками, верстальщиками, тестировщиками и достаточно зарабатывать в долларах, ведь не секрет, что большинство IT-компаний экспортно-ориентированы и выполняют заказы иностранных компаний.

Не все смогут быть программистами, но стать QA automation engineer абсолютно реально

Профессия тестировщика является одной из самых востребованных и хорошо оплачиваемых в IT (старт от 500$, потом – 1800-2500$). В то же время с помощью профессионалов ее можно освоить всего за 2-3 месяца (в отличие от программиста, где нужно учиться минимум год).

Тестирование программного продукта на предмет различных ошибок (багов) — необходимый этап создания любой качественной программы. В этом и заключается работа тестировщика, или QA (Quality Assurance), который изучает продукт, анализирует его технические характеристики, разрабатывает концепцию тестирования, составляет чек-листы и тест-кейсы, после чего тестирует все по созданным алгоритмам и пишет отчеты для разработчиков, где указывает, что нужно исправить. Очень круто, если вы умеете автоматизировать процесс тестирования (создать программу, которая будет тестировать вместо вас), тогда вы становитесь QA automation engineer, а с новым опытом и навыками растет и ваша зарплата.

Как выбрать курс QA automation?

При выборе курсов, школ, академий, которые предлагают курс QA automation, обращайте внимание на профессионализм преподавателей: они должны быть практиками и знать все тонкости процессов тестирования. Также стоит оценить возможности практической работы: одной теории будет недостаточно. Поинтересуйтесь, дадут ли вам возможность как QA automation engineer создать реальный эталонный проект, который впоследствии вы сможете использовать в своей работе как шаблон, расширяя его или дорабатывая в зависимости от конкретных задач.

Выгодно отличаются в подготовке таких специалистов школы с усиленной практической составляющей, например IT Testing School, в которой преподают реальные тестировщики, задействованные в проектах американской компании. Ребята не просто качественно готовят специалистов QA automation, но и помогают им найти работу, а лучших сразу забирают в свои проекты.

Также https://it-testing-school.com/ проводят бесплатные занятия по тестированию и автоматизации ПО. Все желающие могут следить за графиком занятий в группе в Телеграм: https://t.me/freeittestingschool. Если вас заинтересует профессия автотестировщика ПО, вы сможете записаться на курс QA automation сразу после бесплатного занятия.