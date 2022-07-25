Кожен п'ятий українець обирає роботу онлайн, щоб заробляти в доларах

Уже кілька років робота онлайн — глобальний тренд. В Україні цей тренд посилився в рази після 24 лютого 2022 року. За даними комплексного опитування групи "Рейтинг" у межах проєкту "Україна на війні" 53% українців втратили роботу, водночас у 52% значно погіршилося матеріальне становище. Багатьом довелося залишити свої домівки, а робота офлайн у деяких регіонах України стала ще й небезпечною. В результаті кожен п'ятий українець шукає роботу онлайн і все більше людей звертають увагу на IT-сферу, яка забезпечує стабільний прибуток та можливість працювати віддалено.

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Близько 40% українців готові переучуватися, щоб добре заробляти

Освоїти IT-професії зараз хочуть навіть ті люди, для яких цей вид діяльності є абсолютно новим. Українці готові переучуватися, щоб стати вебдизайнерами, розробниками, верстальниками, тестувальниками й достатньо заробляти в доларах, адже не секрет, що більшість IT-компаній експортно-орієнтовані та виконують замовлення іноземних компаній.

Не всі зможуть бути програмістами, але стати QA automation engineer абсолютно реально

Професія тестувальника є однією з найпотрібніших і добре оплачуваних в IT (старт від 500$, потім — 1800-2500$). Водночас за допомогою професіоналів її можна опанувати всього за 2-3 місяці (на відміну від програміста, де доведеться навчатися щонайменше рік).

Тестування програмного продукту щодо різних помилок (багів) — необхідний етап створення будь-якої якісної програми. В цьому й полягає робота тестувальника, або QA (Quality Assurance), який вивчає продукт, аналізує його технічні характеристики, розробляє концепцію тестування, складає чек-листи і тест-кейси, після чого тестує все за створеними алгоритмами і пише звіти для розробників, де зазначає, що необхідно виправити. Дуже круто, якщо ви вмієте автоматизувати процес тестування (створити програму-робота, яка тестуватиме замість вас), тоді ви стаєте QA automation engineer, а з новим досвідом та навичками зростає і ваша зарплата.

Як обрати курс QA automation?

Обираючи курси, школи, академії, які пропонують курс QA automation, звертайте увагу на професіоналізм викладачів: вони мають бути практиками та знати всі тонкощі тестування. Також варто оцінити можливості практичної роботи: однієї теорії буде недостатньо. Поцікавтеся, чи дадуть вам можливість як QA automation engineer створити реальний еталонний проєкт, який ви зможете використовувати у своїй роботі як шаблон, розширюючи його або доопрацьовуючи залежно від конкретних завдань.

Вигідно відрізняються в підготовці таких фахівців школи з посиленою практичною складовою, наприклад IT Testing School, в якій викладають реальні тестувальники, задіяні в проєктах американської компанії. Вони не просто якісно готують фахівців QA automation, а й допомагають їм знайти роботу, а найкращих одразу забирають у свої проєкти.

Також https://it-testing-school.com/ проводять безплатні заняття з тестування та автоматизації ПЗ. Усі охочі можуть слідкувати за графіком занять у групі в Телеграм: https://t.me/freeittestingschool. Якщо вас зацікавить професія автотестувальника ПЗ, то ви матимете можливість записатися на курс QA automation одразу після безплатного заняття.