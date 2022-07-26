Ванная комната редко оснащается окнами, поэтому осветительные устройства здесь очень важны. Самый удобный вариант — монтаж настенных светильников. Они обеспечивают равномерное освещение пространства и направляют световой поток в нужную сторону. Зачастую, дизайн бра для ванной выполнен в строгих простых формах, без большого количества декоративных элементов.

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Виды бра для ванной

В ванной используются бра различного типа. Наиболее практичные и эффектные светодиодные модели Brille. Искусственные кристаллы позволяют создавать светильники оригинальных форм. Они безопасны, долговечны, имеют отличные показатели работы при высоких и низких температурах, инертны к воздействию влаги. Качественные полимерные соединения, используемые при изготовлении, легко моются и не выцветают со временем. Дополнительный бонус – возможность покупки бра в ванную с регулировкой интенсивности светового потока.

Подсветка эффектно будет выглядеть возле зеркала и там, где необходим направленный свет. Такие осветительные приборы не занимают лишнего места, что особенно важно в маленьких ванных. Если помещение оформлено в классическом стиле, рекомендуют присмотреться к подсветкам для картин. Их давно уже используют в самых разных сферах: в качестве настенных осветительных приборов, настольных ламп, освещения декора и как бра для ванной.

Спот был разработан для промышленного дизайна, сейчас данный светильник по достоинству оценен и в жилом интерьере. В ванной небольшие поворотные споты с направленным лучом работают очень эффективно. Угол и площадь освещения можно поменять в любой момент. Выглядят споты стильно и современно.

Материалы для изготовления бра в ванную

Очень важно уделить внимание материалам, из которых сделаны бра для ванной. Для каркаса традиционно используются разные металлы и их сплавы, современные пластикаты, акрил. Если выбран металлический каркас, стоит рассмотреть модели с антикоррозийным покрытием. Эффектно выглядят светильники с покрытием латунь. Их покупают в ванные, где краны тоже изготовлены из латуни.

Выбранный стиль оформления во многом зависит от плафона. Он бывает:

● латунным — чаще всего открытым, сделанным в стиле винтаж, классика, ренессанс;

● металлическим — современные устройства с хромированной или патинированной поверхностью, долговечные, надежные, функциональные. Впишутся в стили хай-тек или футуризм;

● пластиковым — надежно укрывает источник света от конденсата, не выцветает, очень прост в уходе. Белые непрозрачные модели работают рассеивателем и помогают свету максимально равномерно распределяться по пространству. Выгодно смотрятся в интерьерах минимализм, скандинавский, техно;

● стеклянным — наиболее очевидный выбор для ванной. Данный материал отличается гигиеничностью, не деформируется от высоких температур и влажности, моется.

В качестве источников света могут выступать светодиодные, энергосберегающие, галогенные или лампочки накаливания.

Особенности выбора и размещения бра в ванной

Ванная — место для гигиенических процедур. Здесь чистят зубы, бреются, проводят эпиляцию, лечебные процедуры по уходу за лицом и телом, наносят макияж. Поэтому правильное размещение бра в ванной имеет большое значение. Отображение в зеркале должно быть адекватным, не искаженным, а источник света — с правильной цветовой передачей, приближенной к дневному свечению.

Рекомендуют устанавливать минимум два светильника: рассеянного и направленного света. Обе эти функции исполняют бра разных видов. Размещают их возле дверного проема, над зеркалом или умывальником — перед покупкой стоит заранее продумать схему монтажа, в зависимости от планировки и размеров помещения. Бра в ванной возле зеркала стоит разместить выше, чтобы свет не был направлен на само зеркало — в противном случае это доставит неудобства.

Если бра в ванной размещено достаточно высоко, допускаются светильники с низкой защитой корпуса от воздействия влаги IP20. Для защиты от брызг выбирают IP44, IP55, они выдерживают попадание прямого потока воды. Модели можно купить в сети магазинов Brille.