Ванна кімната рідко оснащується вікнами, тому освітлювальні пристрої тут дуже важливі. Найзручніший варіант — монтаж настінних світильників. Вони забезпечать рівномірне освітлення простору та спрямують світловий потік у потрібний бік. Найчастіше дизайн бра для ванної виконаний у простих формах, без великої кількості декоративних елементів.

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Види бра для ванної

У ванній використовуються бра різного типу. Найпрактичніші та найефективніші світлодіодні моделі Brille. Штучні кристали дозволяють створювати світильники оригінальних форм. Вони безпечні, довговічні, мають відмінні показники роботи за високих та низьких температур, інертні до дії вологи. Якісні полімерні сполуки, які використовуються при виготовленні, легко миються та не вицвітають з часом. Додатковий бонус — можливість покупки бра у ванну з регулюванням інтенсивності світлового потоку.

Підсвічування матиме ефектний вигляд біля дзеркала і там, де є потреба у направленому світлі. Такі освітлювальні прилади не займають зайвого місця, що особливо важливо, якщо ванна кімната має невеликі розміри. Якщо приміщення оформлене в класичному стилі, рекомендують придивитися до підсвічування для картин. Їх використовують у найрізноманітніших сферах: як настінні освітлювальні прилади, настільні лампи, освітлення декору та як бра для ванної.

Спот розроблений для промислового дизайну, зараз він гідно оцінений в житловому інтер'єрі. У ванній кімнаті невеликі поворотні споти з направленим променем працюють дуже ефективно. Кут та площу освітлення можна поміняти у будь-який момент. Споти мають стильний та сучасний вигляд.

Матеріали для виготовлення бра в ванну кімнату

Дуже важливо приділити увагу матеріалам, з яких зроблено бра для ванної. Для каркаса традиційно використовуються різні метали та їх сплави, сучасні пластикати, акрил. У разі вибору металевого каркаса, варто розглянути моделі з антикорозійним покриттям. Мають ефектний вигляд світильники з покриттям латунь. Їх купують у ванні кімнати, де крани та декор виконані з латуні.

Підтримка обраного стилю оформлення, багато в чому залежить від плафона. Він буває:

● латунним — найчастіше відкритим, зробленим в стилі вінтаж, класика, ренесанс;

● металевим — сучасні пристрої з хромованою або патинованою поверхнею, довговічні, надійні, функціональні. Впишуться в стилі хай-тек або футуризм;

● пластиковим — надійно закриває джерело світла від конденсації, не вицвітає, дуже простий у догляді. Білі непрозорі моделі працюють розсіювачем та допомагають світлу максимально рівномірно розподілятися простором. Вигідно виглядають в інтер'єрах мінімалізм, скандинавський, техно;

● скляним — найочевидніший вибір для ванної. Даний матеріал відрізняється гігієнічністю, не деформується від високих температур та вологості, миється.

Джерелами світла можуть бути світлодіодні, енергоощадні, галогенні або лампочки розжарювання.

Особливості вибору та розміщення бра в ванній

Ванна — місце для гігієнічних процедур. Тут чистять зуби, голяться, проводять епіляцію, лікувальні процедури по догляду за обличчям та тілом, наносять макіяж. Так, правильне розміщення бра у ванній набуває великого значення. Відбиток в дзеркалі повинен бути адекватним, не спотвореним, а джерело світла — з правильною колірною передачею, наближеною до денного світіння.

Рекомендують встановлювати мінімум два світильники: розсіяного та направленого світла. Обидві ці функції виконують бра різних видів. Розміщують їх біля дверного отвору, над дзеркалом або умивальником — перед покупкою варто заздалегідь продумати схему монтажу, в залежності від планування та розмірів приміщення. Бра у ванній біля дзеркала варто розмістити вище, щоб світло не було спрямоване у саме дзеркало, в іншому випадку це доставить незручності.

Якщо бра у ванній розміщено досить високо, допускаються світильники з низьким захистом корпусу від вологи — IP20. Для захисту від бризок вибирають моделі з IP44, IP55, які витримують потрапляння прямого потоку води. Всі моделі можна купити в мережі магазинів Brille.