Какую модель iMac купить

Когда нужен мощный компьютер, который легко справляется с задачами любой сложности, сразу думаешь о покупке Аймак. Какую модель выбрать в 2022 году и не прогадать? Помогают определиться с выбором специалисты интернет-магазина "Стилус".

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iMac M1 24" 256GB 7GPU Blue (MJV93)

24-дюймовый iMac с топовым экраном Retina 4.5K станет лучшим вариантом для дизайнеров, графических иллюстраторов и программистов. Аймак гарантирует естественную цветопередачу благодаря поддержке более миллиарда цветов. Новый чип M1 (8 ядер) позаботится о стабильной работе даже при решении ресурсоемких задач. iMac быстро выходит из режима сна и открывает самые тяжелые приложения. Мощность центрального чипа выросла до 85%, обработка графики — до двух раз быстрее по сравнению с iMac 21,5’’. Пользователи могут намного быстрее создавать код или редактировать фотографии в любых программах.

iMac 27" with Retina 5K display (MXWT2)

Главная особенность этой модели — экран с разрешением 5К. Лучшая детализация, лучшая четкость, безупречная цветопередача. В процессе производства использовали стекло с нанотекстурой, благодаря которому заметна существенная разница между изображением на экране с низким разрешением. В отличие от матовых дисплеев, на экране с нанотекстурой еще меньше бликов и лучшее качество изображения.

В iMac сочетаются самые современные компоненты — чип Intеl Core i5, графика Radeon Pro 5300 и 4 ГБ видеопамяти формата GDDR6. В дополнение ко всему этому присутствует технология Turbo Boost, которая дает разгон до 4,5 Гц. Apple iMac 27" with Retina 5K display (MXWT2) 2020 мощный во всех отношениях — графика, процессор, экран, мощность. Помимо этого, в устройстве используются высокоскоростные накопители Fusion Drive большой емкости, поэтому чем бы вы не занимались, iMac справится с любой задачей на высоких скоростях.

iMac M1 24" 1TB 8GPU Orange Custom (Z132000NV)

Мощнейший кастомный iMac с большим объемом памяти — 1 Тб. Аймак получил 24-дюймовый экран с разрешением 4,5K, на котором все отлично видно, практически каждая деталь. Приятные дополнения — широкий цветовой охват P3 и максимальный уровень яркости 500 кд/м². На экране присутствует антибликовое покрытие, которое снижает нагрузку на глаза. Также поддерживается технология TrueTone, ответственная за автоматическую настройку яркости.

В модели установлена качественная веб-камера FaceTime HD с разрешением 1080p. Это лучшая камера, которая когда-либо была в Аймаках, она гарантирует безупречную картинку во время видеообщения. В этом заслуга не только высокого разрешения, но еще и передового процессора М1. Конечно же, он дает лучшую мощность и экономит энергию.

iMac M1 24" 1TB 8GPU Pink Custom (Z12Y000NV)

Кастомный Аймак в розовом цвете с максимальной начинкой:

1 Тб SSD;

процессор М1;

16 Гб ОЗУ;

8-ядерная графика.

iMac М1 Custom — это продуманное сочетание мощнейших компонентов, топового программного обеспечения и чипа М1. С топовой конфигурацией комфортно кодить, обрабатывать изображения, монтировать видео и работать в любых ресурсоемких программах. При этом iMac радует тихой работой, а продуманная система охлаждения заботится о том, чтобы он не перегревался. Для создания полноценной рабочей станции дома достаточно подсоединить к ПК клавиатуру, мышь и трекпад. В iMac предусмотрена технология TouchID, благодаря чему вы можете защитить всю важную информацию своим отпечатком и быстро вывести ПК из режима сна.