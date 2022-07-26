Яку модель iMac купити

Коли потрібен потужний комп'ютер, який легко справляється із завданнями будь-якої складності, одразу думаєш про покупку Аймак. Яку модель вибрати у 2022 році і не помилитися? Допомагають визначитись із вибором фахівці інтернет-магазину "Стилус".

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iMac M1 24" 256GB 7GPU Blue (MJV93)

24-дюймовий iMac з топовим екраном Retina 4.5K стане найкращим варіантом для дизайнерів, графічних ілюстраторів та програмістів. Аймак гарантує природне перенесення кольорів завдяки підтримці більше мільярда кольорів. Процесор Apple M1 (8 ядер) подбає про стабільну роботу навіть при вирішенні ресурсомістких завдань. iMac швидко виходить із режиму сну, моментально відкриває найважчі програми. Потужність центрального чіпа зросла до 85%, обробка графіки — до двох разів швидше, ніж iMac 21,5''. Користувачі можуть набагато швидше створювати код або редагувати фотографії у будь-яких програмах.

iMac 27" with Retina 5K display (MXWT2)

Головна особливість цієї моделі — екран з роздільною здатністю 5К. Найкраща деталізація, найкраща чіткість, бездоганна кольоропередача. У процесі виробництва використовували скло з нанотекстурою, завдяки якому помітна суттєва різниця між зображенням на екрані з низькою роздільною здатністю. На відміну від матових дисплеїв, на екрані з нанотекстурою ще менше відблисків та краща якість зображення.

В iMac поєднуються найсучасніші компоненти — чіп Intel Core i5, графіка Radeon Pro 5300 і 4 ГБ відеопам'яті формату GDDR6. На додаток до цього є технологія Turbo Boost, яка дає розгін до 4,5 Гц. Apple iMac 27" with Retina 5K display (MXWT2) 2020 потужний у всіх відносинах — графіка, процесор, екран, потужність. Крім цього, у пристрої використовуються високошвидкісні накопичувачі Fusion Drive великої ємності, тому чим би ви не займалися, iMac впорається з будь-яким завданням.

iMac M1 24" 1TB 8GPU Orange Custom (Z132000NV)

Найпотужніший кастомний iMac з великим обсягом пам'яті — 1 Тб. Аймак отримав 24-дюймовий екран з роздільною здатністю 4,5K, на якому все добре видно, майже кожна деталь. Приємні доповнення — широке охоплення кольорів P3 і максимальний рівень яскравості 500 кд/м². На екрані присутнє покриття антивідблиску, яке знижує навантаження на очі. Також підтримується технологія TrueTone, відповідальна за автоматичне налаштування яскравості.

У моделі встановлена ​​якісна веб-камера FaceTime HD з роздільною здатністю 1080p. Це найкраща камера, яка будь-коли була в Аймаках, вона гарантує бездоганну картинку під час відеоспілкування. У цьому заслуга не тільки високої роздільної здатності, а й передового процесора М1. Звичайно ж, він дає кращу потужність та заощаджує енергію.

iMac M1 24" 1TB 8GPU Pink Custom (Z12Y000NV)

Кастомний Аймак у рожевому кольорі з максимальною начинкою:

1 Тб SSD;

процесор М1;

16 Гб ОЗП;

8-ядерна графіка.

iMac М1 Custom — це продумане поєднання найпотужніших компонентів, топового програмного забезпечення та чіпа М1. З топовою конфігурацією комфортно кодувати, обробляти зображення, монтувати відео та працювати в будь-яких ресурсомістких програмах. При цьому iMac тішить тихою роботою, а продумана система охолодження дбає про те, щоб він не перегрівався. Для створення повноцінної робочої станції вдома достатньо приєднати до ПК клавіатуру, мишу та трекпад. В iMac передбачена технологія TouchID, завдяки чому ви можете захистити всю важливу інформацію своїм відбитком та швидко вивести ПК із режиму сну.