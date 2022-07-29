Lora – магазин изысканных подарков

Сеть магазинов посуды Lora предлагает большой ассортимент товаров, которые идеально подойдут для подарков юбилярам, ​​молодоженам, семейным парам, любимым и мамам. Здесь можно выбрать изысканный фарфоровый сервиз, который станет визитной карточкой хозяйки дома, качественные столовые наборы, бокалы из богемского стекла, кухонная посуда и т.д. Чисто мужские подарки – комплекты для виски, рюмки с эксклюзивными рисунками для крепкого алкоголя, наборы ножей. Все товары имеют сертификаты качества.

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Подарки для женщин в магазинах посуды Лора

Выбор подарка требует много времени и эмоциональных усилий. Чтобы угодить человеку, для которого готовится презент, нужно знать его вкусы и предпочтения, интересоваться, что ему нравится сегодня и сейчас.

В сети магазинов Лора можно найти множество вариантов, которые подойдут представительницам прекрасной половины человечества:

набор современных кастрюль с защитным покрытием станет хорошим подарком для мамы, любящей готовить, для дочери, которая недавно стала жить отдельно, для коллеги, посещающей курсы кулинарии;

станет хорошим подарком для мамы, любящей готовить, для дочери, которая недавно стала жить отдельно, для коллеги, посещающей курсы кулинарии; набор бокалов для вина или шампанского подойдет жене, с которой вы вместе любите принимать гостей;

подойдет жене, с которой вы вместе любите принимать гостей; чайный сервиз из фарфора с особым декором – хороший способ поздравить маму, сестру, тетю или учительницу;

из фарфора с особым декором – хороший способ поздравить маму, сестру, тетю или учительницу; стеклянные чашки с двойным дном – поздравьте свою любимую с Днем влюбленных чашкой с двойными стенками, которые образуют контуры сердца;

– поздравьте свою любимую с Днем влюбленных чашкой с двойными стенками, которые образуют контуры сердца; термосы и термочашки – идеальный презент для молодых девушек и женщин всех возрастов, занимающихся спортом;

– идеальный презент для молодых девушек и женщин всех возрастов, занимающихся спортом; столовый сервиз, вазы, фруктовницы с позолоченными элементами – статусные подарки;

– статусные подарки; сервизы в восточном стиле и посуда из бамбука сделают счастливыми тех, кто ведет здоровый образ жизни, обожает восточную кухню и натуральные продукты.

Подарки достаточно просто заказать на сайте Lora. К вашим услугам удобное меню, качественные фото посуды в разных ракурсах и доставка заказа.

Магазины Lora: подарки для мужчин

Выбрать подарок мужчине гораздо труднее, чем женщине. Магазины посуды Лора предлагают решения, которые точно понравятся вашей сильной половине.

Набор для воды и напитков из богемского стекла комплектуется большим кувшином и высокими фужерами. На них изображены животные и птицы. Такая посуда не оставит равнодушными охотников. Яркий комплект станет настоящим украшением обеденного стола. Его можно подарить отцу, мужу и даже шефу, если он интересуется охотой.

Респектабельный вид имеют рюмки для водки. Объем рюмки – 60 мл, она достаточно компактна, изготовлена ​​из качественного богемского стекла, имеет толстое массивное дно. Основное украшение изделия – золотая или серебряная кайма и изящный узор. Можно купить комплект – рюмки с графином, отдельно рюмки и отдельно графин. Объем графина – 740 мл. Эффектно смотрятся наборы для виски. Толстостенные бокалы с широким дном и штофы с оригинальными крышками делают даже недорогой алкоголь благородным напитком.

Набор ножей с подставкой, изготовленных из крепкой стали, станет прекрасным презентом для мужчины, который любит готовить. В комплекте 6 ножей, точилка и ножницы. Подходит для приготовления мяса, рыбы, овощей. Поклонников восточной кухни приятно поразит набор для саке. Бутылка-кувшин и четыре бокала украшены рисунком ветки сакуры. Если вы выбираете оригинальный подарок руководителю, присмотритесь к блюдам с золотым декором. Это произведение искусства от итальянских мастеров станет дорогой памяткой, которую будут хранить долгие годы. Блюда изготовлены из стекла, украшены узорами из 24-каратного золота.

Где купить качественную посуду?

Купить качественную посуду с оригинальным декором можно в сети магазинов Лора, которые размещены в Киеве, Львове, Запорожье, Полтаве, Днепре, Харькове, Одессе, Ирпени и Хмельницком. Заказ можно сделать на сайте, но товар приятнее рассмотреть в офлайн магазине. Все торговые точки Lora находятся в местах с удобными транспортными развязками, возле них предусмотрены парковочные площадки. Магазины оборудованы пандусами, чтобы людям с ограниченными возможностями было удобно их посещать. Для постоянных клиентов предусмотрены бонусные программы.