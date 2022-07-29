Lora – магазин вишуканих подарунків

Мережа магазинів посуду Lora пропонує великий асортимент товарів, які ідеально підійдуть для подарунків ювілярам, молодятам, сімейним парам, коханим та матусям. Тут можна вибрати вишуканий порцеляновий сервіз, що стане візитівкою господині дому, якісні столові набори, келихи з богемського скла, кухонний посуд тощо. Суто чоловічі подарунки — комплекти для віскі, чарки з ексклюзивними малюнками для міцного алкоголю, набори ножів. Усі товари мають сертифікати якості.

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Подарунки для жінок в магазинах посуду Лора

Вибір подарунка потребує багато часу та емоційних зусиль. Щоб догодити людині, для якої готується презент, треба знати її смаки й уподобання, цікавитись, що їй подобається на даний час.

У мережі магазинів Лора можна знайти безліч варіантів, які підійдуть представницям прекрасної половини людства:

набір сучасних каструль з захисним покриттям стане гарним подарунком для мами, яка любить готувати, для доньки, що недавно стала жити окремо, для колеги, яка пішла на курси кулінарії;

стане гарним подарунком для мами, яка любить готувати, для доньки, що недавно стала жити окремо, для колеги, яка пішла на курси кулінарії; набір келихів для вина або шампанського підійде для дружини, з якою ви разом любите приймати гостей;

підійде для дружини, з якою ви разом любите приймати гостей; чайний сервіз з порцеляни з особливим декором — гарний спосіб привітати маму, сестру, тітку або вчительку;

з особливим декором — гарний спосіб привітати маму, сестру, тітку або вчительку; скляні чашки з подвійним дном — привітайте свою кохану з Днем закоханих чашкою з подвійними стінками, які утворюють контури серця;

привітайте свою кохану з Днем закоханих чашкою з подвійними стінками, які утворюють контури серця; термоси та термочашки — ідеальний презент для молодих дівчат та жінок різного віку, що займаються спортом;

— ідеальний презент для молодих дівчат та жінок різного віку, що займаються спортом; столовий сервіз, вази, фруктовниці з позолоченими елементами — статусні подарунки;

— статусні подарунки; сервізи в східному стилі, посуд з бамбука зроблять щасливими тих, хто веде здоровий спосіб життя, обожнює східну кухню та натуральні продукти.

Подарунки досить просто замовити на сайті Lora. До ваших послуг зручне меню, якісні фото посуду та доставка замовлення.

Магазини Lora: подарунки для чоловіків

Вибрати подарунок чоловікові значно важче, ніж жінці. Магазини посуду Лора пропонують рішення, які точно сподобаються вашій сильній половині.

Набір для води та напоїв з богемського скла комплектується великим глечиком та високими келихами. На них зображені тварини та птахи. Такий посуд не залишить байдужими мисливців. Яскравий комплект стане справжньою окрасою обіднього столу. Його можна подарувати батькові, чоловікові та навіть шефу, якщо він цікавиться полюванням.

Респектабельний вигляд мають чарки для горілки. Обсяг чарки — 60 мл, вона досить компактна, виготовлена з якісного богемського скла, має товсте масивне дно. Основна окраса виробу — золота або срібна облямівка та витончений візерунок на золотому чи срібному тлі. Можна купити комплект — чарки з графином, окремо чарки й окремо графин. Обсяг графинів складає 740 мл. Ще ефектніше виглядають набори для віскі. Товстостінні келихи з широким дном та штофи з оригінальними кришками роблять навіть недорогий алкоголь благородним напоєм.

Набір ножів з підставкою, виготовлених з міцної сталі, стане прекрасним презентом для чоловіка, який любить готувати. В комплекті 6 ножів, точило й ножиці. Підходить для приготування м’яса, риби, овочів. Прихильників східної кухні приємно вразить набір для саке. Пляшка-глечик і чотири келишки прикрашені малюнком гілки сакури. Якщо ви вибираєте оригінальний подарунок керівникові, придивіться до блюд з золотим декором. Цей витвір від італійських майстрів стане дорогою пам’яткою, яку будуть зберігати довгі роки. Блюда виготовлені зі скла, прикрашені візерунками з 24-каратного золота.

Де купити якісний посуд для подарунка?

Купити якісний посуд з оригінальним декором завжди можна в мережі магазинів Лора, які розміщені в Києві, Львові, Запоріжжі, Полтаві, Дніпрі, Харкові, Одесі, Ірпені та Хмельницькому. Замовлення можна зробити на сайті, але товар приємніше роздивитися в офлайн магазині. Всі торгові точки Lora знаходяться в місцях зі зручними транспортними розв’язками, біля них передбачені майданчики для паркування. Магазини обладнані пандусами, щоб людям з обмеженими можливостями було зручно їх відвідувати. Для постійних клієнтів передбачені бонусні програми.