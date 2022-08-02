Chernovetskyi Investment Group за пять месяцев военного положения оказал помощь на 85,5 млн грн

Компания Степана Черновецкого направляет миллионы на поддержку Украины.

За 5 месяцев военного положения Chernovetskyi Investment Group (CIG) предоставил помощь на 85,5 млн грн.

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Из них 34,6 млн. грн. было распределено на транспорт, одежду и оборудование. Также компания приобрела военных ОВГЗ на 30 млн. грн.

Еще 11,3 млн грн CIG перечислил на специальный счет НБУ и в фонды "Повернись живим" и "Save Ukraine". 9,6 млн. грн. было направлено на медикаменты, медицинское оборудование и гуманитарную помощь.

"CIG будет продолжать направлять средства на гуманитарные цели и помогать Украине прямо сейчас выстоять, а затем восстановиться", — сообщают в компании.

Chernovetskyi Investment Group (CIG) – одна из крупнейших инвестиционных компаний в Восточной Европе, основанная в 2013 году. Ее инвестиционный потенциал – более $100 млн, и, вкладывая инвестиции на международном уровне, CIG фокусируется на украинском IT-рынке.

CIG является основателем платформы CIG R&D LAB – проекта по развитию ИТ в Украине, который объединяет три технических университета во Львове, Харькове и Одессе.