Chernovetskyi Investment Group за п'ять місяців воєнного стану надав допомогу на 85,5 млн грн

Компанія Степана Черновецького спрямовує мільйони на підтримку України.

За 5 місяців воєнного стану Chernovetskyi Investment Group (CIG) надав допомогу на суму 85,5 млн грн.

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З них 34,6 млн грн було витрачено на транспорт, одяг та обладнання. Також компанія придбала військових ОВДП на 30 млн грн.

Ще 11,3 млн грн CIG перерахував на спеціальний рахунок НБУ та до фондів "Повернись Живим" і "Save Ukraine". 9,6 млн грн було спрямовано на медикаменти, медичне обладнання та гуманітарну допомогу.

"CIG продовжуватиме спрямовувати кошти на гуманітарні цілі та допомагати Україні прямо зараз вистояти, а потім – відновитися", — повідомляють у компанії.

Chernovetskyi Investment Group (CIG) — одна з найбільших інвестиційних компаній у Східній Європі, заснована у 2013 році. Її інвестиційний потенціал – понад $100 млн, і, маючи інвестиції на міжнародному рівні, CIG фокусується на українському IT-ринку.

CIG є засновником платформи CIG R&D LAB – проєкту із розвитку ІТ в Україні, який об’єднує три технічних університети у Львові, Харкові та Одесі.