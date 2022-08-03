Работа за границей для украинцев — ближе, чем кажется

Как часто вы задумывались о поиске работы за границей? Наверное, довольно часто. Ведь нестабильная экономика страны, низкий уровень жизни, нехватка рабочих мест с достойной оплатой труда и другие социальные и политические факторы оказывают большое влияние на сознание и мышление каждого украинца. Именно поэтому большинство граждан пытаются найти работу в других странах мира. Но как лучше это сделать и не попасться на "удочки" мошенников? Об этом наши эксперты расскажут ниже.

Почему украинцы выбирают работу за границей?

Есть множество факторов, которые мы еще не успели назвать выше. Но все они приводят к одному результату — нехватка денег.

Для кого-то причиной ехать за границу на заработки становится желание оплатить ребенку обучение, кому-то — немедленная потребность в собственном жилье, а кто-то просто хочет почувствовать вкус европейской жизни. Поэтому работа за границей для них становится единственным выходом из сложившейся ситуации.

Также к основным причинам можно отнести:

Экономически развитые страны мира, достойно оплачивающие труд каждого рабочего;

Прекрасные условия труда;

Практика иностранного языка;

Новые международные знакомства и контакты с возможными будущими иностранными партнерами;

Возможность увидеть мир;

Возможность получить ВНП и ПМЖ в выбранной стране;

Возможность открытия собственного дела и приобретение недвижимости.

Кроме того, сами иностранные работодатели готовы принять на работу квалифицированных украинских специалистов, готовых качественно работать. Как вознаграждение за отданный труд — высокая заработная плата и возможность получить рабочее место на официальных началах.

Как найти работу за границей?

Существует несколько методов, которые, как правило, украинцы используют в поиске работы за границей.

Некоторые пытаются найти работодателя самостоятельно. Сразу можем сказать, что этот путь не из легких. Конечно, иногда срабатывает "сарафанное радио", где ты сказал знакомым, а они уже передали другим людям. Как результат — найденное место работы. Но для этого нужно знать очень хорошо государственный язык страны, а также чтобы отечественный рабочий или претендент на то же место работы отказался от него.

Вторая категория — или те, кто занимаются поиском места работы через государственные службы. Однозначно можем сказать, что вы таким образом легко работу за границей не найдете, ведь в таких случаях отдается предпочтение именно квалифицированным специалистам. Они должны иметь огромный опыт и рекомендательные письма. В целом таких специалистов изначально приглашают работодатели еще тогда, когда они находятся в Украине.

К третьей категории можно отнести людей, доверяющих поиск работы специализированным агентствам. У них гораздо больше шансов найти вам достойное место работы. От вас потребуют правильно составленное резюме с указанными специальностью, стажем, знаниями иностранных языков, рекомендательными письмами из предыдущих мест работы.

Где можно найти работу за границей?

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