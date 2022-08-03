Робота за кордоном для українців — ближче, ніж здається

Як часто ви задумувались про пошук роботи за кордоном? Напевно, досить часто. Адже нестабільна економіка країни, низький рівень життя, нестача робочих місць з достойною оплатою праці та інші соціальні та політичні фактори сильно впливають на свідомість та мислення кожного українця. Саме тому більшість громадян намагається знайти роботу в інших країнах світу. Але як краще це зробити і не попастися на "вудки" шахраїв? Про це наші експерти розкажуть нижче.

Чому українці обирають роботу закордоном?

Існує безліч факторів, які ми ще не встигли назвати вище. Але всі вони приводять до одного результату — нестача грошей.

Для когось причиною їхати за кордон на заробітки стає бажання оплатити дитині навчання, комусь — негайна потреба у власному житлі, а хтось просто хоче відчути смак європейського життя. Тому робота за кордоном для них стає єдиним виходом із складеної ситуації.

Також до основних причин можна віднести:

Економічно розвинені країни світу, які достойно оплачують працю кожного робітника;

Прекрасні умови праці;

Практика іноземної мови;

Нові міжнародні знайомства та контакти з можливими майбутніми іноземними партнерами;

Можливість побачити світ;

Можливість отримати ВНП та ПМЖ в обраній країні;

Можливість відкриття власної справи та придбання нерухомості.

Крім того, самі іноземні роботодавці готові прийняти на роботу кваліфікованих українських фахівців, які готові якісно працювати. Як винагорода за віддану працю — висока заробітна плата та можливість отримати робоче місце на офіційних засадах.

Як можна знайти роботу за кордоном?

Існує кілька методів, які зазвичай українці використовують у пошуку роботи за кордоном.

Дехто намагається знайти роботодавця самостійно. Одразу можемо сказати, що цей шлях не з легких. Звичайно, часом спрацьовує "сарафанне радіо", де ти сказав знайомим, а вони вже передали іншим людям. Як результат — знайдене місце роботи. Але для цього потрібно знати дуже добре державну мову країни, а також, щоб вітчизняний робітник або претендент на те саме місце роботи відмовився від нього.

Друга категорія — чи ті, хто займаються пошуком місця роботи через державні служби. Однозначно можемо сказати, що ви таким чином легко роботу за кордоном не знайдете, адже у таких випадках надається перевага саме кваліфікованим фахівцям. Вони мають мати величезний досвід роботи та рекомендаційні листи. Загалом, таких фахівців від початку запрошують роботодавці ще тоді, коли вони знаходяться в Україні.

До третьої категорії можна віднести людей, які довіряють пошук роботи спеціалізованим агентствам. У них набагато більше шансів знайти вам достойне місце праці. Від вас будуть вимагати правильно складене резюме з вказаними спеціальністю, стажем, знаннями іноземних мов, рекомендаційними листами з попередніх місць роботи.

Де можна знайти роботу за кордоном?

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