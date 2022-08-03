Государственный деятель и таможенный эксперт Ледник Александр Викторович: очерки по проблематике растаможки

События 2022 года в Украине актуализировали и даже осложнили многие устаревшие проблемы общества и экономики. Одной из самых популярных и взрывоопасных тем в нашей стране остается "нулевое растаможивание" подержанных автомобилей.

С началом полномасштабной войны, пошлины на авто, которые стали необходимыми для эвакуации граждан, были сняты. Но, как вы знаете, свобода продолжалась недолго, поскольку государство не захотело терять миллиарды доходов по данному виду налогов.

Разобраться в сложной теме вам поможет заместитель директора Департамента по коммуникационной политике и организационному обеспечению Министерства по стратегическим отраслям промышленности Украины Ледник Александр Викторович.

Александр Ледник: предпосылки освобождения украинцев от таможенной пошлины на авто

По экспертному мнению, принятый закон с начала его существования имел определенные недостатки, а именно:

Государству необходимо было включить определенные критерии, упорядочивающие порядок ввоза авто, а именно:

введение нормы "одно авто на одно лицо";

установление ограничений по объему двигателя или дифференциации на люксовые авто и применение подхода предусмотренного Налоговым кодексом по применению налога на "роскошь".

Ввоз авто на нужды ВСУ и территориальной обороны тоже вызывает много вопросов, ведь сейчас действует норма, которая дает возможность всем неравнодушным гражданам беспрепятственно и без уплаты таможенных платежей ввозить на таможенную территорию Украины необходимые военные авто. Но эти операции имеют определенные условия, а именно:

товары при перемещении через таможенную границу должны быть "гуманитарной помощью" в понимании закона;ъ

приобретение гражданами Украины любых автомобилей за пределами Украины для безвозмездной передачи их для нужд ВСУ и территориальной обороны по своей сути не является "гуманитарной помощью" в толковании закона, и поэтому требует осуществления необходимого таможенного оформления.

Пошлины на авто в 2022 году: окончательная отмена льготного периода и новые проблемы

Однако в связи с необходимостью покрытия дефицита бюджета Кабмином и парламентом было решено вернуться в таможенный режим. 9 июня Таможенный комитет рекомендовал парламенту принять законопроект №7418, внесенный Кабинетом Министров Украины. В нем предполагалось введение ранее упраздненных пошлин на ввоз в страну новых и подержанных авто. После недлинных обсуждений документ был принят, а фискальные службы уже сообщили о том, что заработали на этой статье несколько миллиардов гривен.

Однако и этот проект закона не совершенен. Так, в настоящее время необходимые для фронта авто, так называемые "легкие" грузовики, и пикапы, оформляются исключительно при условии их соответствия экологическим нормам не ниже уровня "ЕВРО-5".

Поэтому на нужды фронта могут ввозить только новые авто, что существенно влияет на первоначальную стоимость, и существенно снижает количество возможно ввезенных авто для обороны страны.

Решат ли данную проблему? И как это возможно? – Увидим уже вскоре.