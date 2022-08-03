Державний діяч та митний експерт Лєднік Олександр Вікторович: нариси з проблематики розмитнення авто

Події 2022 року в Україні актуалізували і навіть ускладнили багато застарілих проблем нашого суспільства та економіки. Однією з найбільш популярних та вибухонебезпечних тем у нашій країні залишається "нульове розмитнення" вживаних авто

З початком повномасштабної війни, мита на авто, які стали необхідними для евакуації громадян, було знято. Але, як ви знаєте, свобода тривала недовго, оскільки держава не захотіла втрачати мільярди прибутків на даному виді податків.

Розібратися у складній темі вам допоможе заступник директора Департаменту з комунікаційної політики та організаційного забезпечення Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України Лєднік Олександр Вікторович.

Олександр Лєднік: передумови звільнення українців від митного збору на авто

Вперше в історії України нульове мито було офіційно введено на початку квітня Президент України підписав ухвалений Верховною Радою України Закон від 24.03.2022 №2142-IX, який на період дії військового стану дозволяє громадянам України, серед іншого, ввозити автомобілі з-за кордону без стягування митних платежів. Цим законом власників легкових та вантажних автомобілів звільнили від ПДВ, акцизного податку та ввізного мита.

Своє рішення законотворчі пояснили "тим, що в Україні потрібно відновлювати втрачений під час війни автопарк". Крім того, спрощена процедура повинна була звільнити від оподаткування транспорт, придбаний на потреби ЗСУ та територіальної оборони.

Звісно, можливістю отримати нову автівку без необхідності переплачувати на митах, скористалися всі охочі. На жаль, багато громадян зловживали цією можливістю, що призвело до величезних черг на кордоні та збиткам держави.

Лєднік Олександр Вікторович: експертна думка щодо історичного закону

На експертну думку, ухвалений закон від початку його існування мав певні недоліки, а саме:

Державі необхідно було включити певні критерії, що впорядковують порядок ввезення авто, а саме:

введення норми "одне авто на особа";

встановлення обмежень за обсягом двигуна, або диференціації на люксові авто, застосування підходу передбачено Податковим кодексом щодо застосування податку на "розкіш".

Ввезення авто на потреби ЗСУ та територіальної оборони теж викликає багато питань, адже нині діє норма, яка дає можливість усім небайдужим громадянам безперешкодно та без сплати митних платежів ввозити на митну територію України необхідні військові авто.Але ці операції мають певні умови, а саме:

товари при переміщенні через митний кордон мають бути "гуманітарною допомогою" у розумінні закону;

придбання громадянами України будь-яких авто за межами України для безоплатної передачі їх для потреб ЗСУ та територіальної оборони за своєю суттю не є "гуманітарною допомогою" у тлумаченні закону, і тому потребує здійснення необхідного митного оформлення.

Мита на авто у 2022 році: остаточне скасування пільгового періоду та нові проблеми

Однак у зв'язку з необхідністю покриття дефіциту бюджету, Кабміном та парламентом було вирішено повернутись до митного режиму. 9 червня Митний комітет рекомендував парламенту ухвалити законопроект №7418, внесений Кабінетом Міністрів України. У ньому передбачалося введення раніше скасованих мит на ввезення в країну нових і вживаних авто. Після не довгих обговорень документ було прийнято, а фіскальні служби вже повідомили про те, що вже заробили на цій статті кілька мільярдів гривень.

Однак і цей проєкт закону є не досконалим. Так, На даний час необхідними для фронту авто є так звані "легкі" вантажівки, та пікапи, які оформляються за умов їх відповідності екологічним нормам не нижче за рівень "ЄВРО-5".

Через це, на потребу фронту можуть ввозити тільки нові авто, що істотно впливає на первісну вартість, і істотно знижує кількість можливо ввезених авто для оборони країни.

Чи вирішать цю проблему? І як це можливо? — Побачимо вже незабаром.