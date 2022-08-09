Учеба в первом классе дистанционной школы "Оптима": авторские наработки и лучший европейский опыт

Обучение первоклассников – интересная и очень ответственная работа. Именно в течение первого школьного года формируется отношение ребенка к образованию. Как заинтересовать ребенка, закрепить его исследовательские интересы, раскрыть потенциал, – знают в дистанционной школе "Оптима".

Как учатся в "Оптиме"?

"Оптима" – первая и самая большая полностью дистанционная школа Украины, которая работает с 2015 года. На старте школа не имела готовых к использованию методик обучения детей в таком формате. Поэтому в основу образовательного процесса легли авторские наработки и ведущий мировой опыт – в первую очередь европейский. В результате школа пропагандирует детоцентризм, уважение и заботу об учениках, индивидуальный подход, а также организует обучение таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность учиться в собственном темпе, в любое удобное для него время.

В "Оптиме" отмечают, что стремятся сделать учебный контент прежде всего интересным для детей всех возрастов. Поэтому в уроках используются разные формы подачи материала: тексты, аудио, видео, анимации, мультипликации, обучающие игры и модели 3D. Ознакомиться с системой работы может каждый, воспользовавшись бесплатным демодоступом на 7 дней.

ОПТИМистический первый класс

Первый класс в "Оптиме", как и вся начальная школа, обучается по особым урокам, сделанным в виде мультфильмов. Они создавались командой квалифицированных учителей, методистов, дизайнеров, мультипликаторов, детских психологов. Яркий видеоряд сопровождается профессиональным озвучиванием, соответствует всем возрастным особенностям детей младшего школьного возраста, качественно и доступно представляет учебную программу Новой украинской школы. Такой оригинальный и эффективный учебный контент уже получил одобрение Минобразования Украины, международных образовательных организаций, родителей и, конечно, детей.

Кроме интерактивных мультиков каждый урок содержит текстовую и графическую составляющую, а для первоклассников – работу в печатных тетрадях, которые тоже разрабатываются в "Оптиме". Занимаясь по такой системе, любой ребенок успешно усвоит программу НУШ и получит все необходимые навыки школьной работы.

Получить исчерпывающую информацию можно на официальном сайте "Оптимы" https://optima.school/ или по телефонам: +38(067) 333-91-87, +38(099) 333-91-87.