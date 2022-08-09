Навчання у першому класі дистанційної школи "Оптіми": авторські напрацювання та найкращий європейський досвід

Навчання першокласників — цікава й напрочуд відповідальна робота. Саме впродовж першого шкільного року формується ставлення дитини до освіти. Як зацікавити дитину, спонукати її дослідницькі інтереси, розкрити потенціал, — знають у дистанційній школі "Оптіма".

Як навчаються в "Оптімі"?

"Оптіма" — перша та найбільша повністю дистанційна школа України, яка працює з 2015 року. На старті школа не мала готових до використання методик навчання дітей у такому форматі. Тому в основу освітнього процесу лягли авторські напрацювання та провідний світовий досвід — насамперед європейський. У результаті школа пропагує дитиноцентризм, повагу та турботу про учнів, індивідуальний підхід, а також організовує навчання таким чином, щоб кожна дитина мала змогу вчитися у власному темпі, в будь-який зручний для неї час.

В "Оптімі" наголошують, що прагнуть зробити навчальний контент передусім цікавим для дітей різного віку. Тому в уроках використовуються різноманітні форми подачі матеріалу: тексти, аудіо, відео, анімації, мультиплікації, навчальні ігри та моделі 3D. Ознайомитися з системою роботи може кожен, скориставшись безоплатним демодоступом на 7 днів.

ОПТИМістичний перший клас

Перший клас в "Оптімі", як і вся початкова школа, навчається за особливими уроками, зробленими у вигляді мультфільмів. Вони створювались командою кваліфікованих вчителів, методистів, дизайнерів, мультиплікаторів, дитячих психологів. Яскравий відеоряд супроводжується професійним озвученням, відповідає всім віковим особливостям дітей молодшого шкільного віку, якісно і доступно подає навчальну програму Нової української школи. Такий оригінальний та ефективний навчальний контент вже отримав схвалення Міносвіти України, міжнародних освітніх організацій, батьків та, звичайно, дітей.

Окрім інтерактивних мультиків, кожен урок містить текстову та графічну складову, а для першокласників — ще й роботу в друкованих зошитах, які також розробляються в "Оптімі". Навчаючись за такою системою, будь-яка дитина успішно опанує програму НУШ і здобуде всі необхідні навички шкільної роботи.

Отримати вичерпну інформацію можна на офіційному сайті "Оптіми" https://optima.school/ або за телефонами: +38 (067) 333-91-87, +38 (099) 333-91-87.