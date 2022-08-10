Журналист Виталий Портников нашел в своем доме "прослушку"

По словам журналиста, он заметил под кроватью своего дома во Львове прибор для прослушивания и записи информации, которые изъяли сотрудники СБУ после осмотра помещения.

В львовском доме журналиста "Радио Свобода" и "Эспрессо" Виталия Портникова было найдено прослушивающее устройство, которое позволяет вести запись в течение длительного времени. Об этом сообщил депутат от партии Европейская солидарность Николай Княжицкий.

"Во Львове в доме журналиста Виталия Портникова, ведущего программы на "Эспрессо" и "Радио Свобода", нашел подслушивающее устройство, — написал Княжицкий. — Это диктофон с возможностью вести запись в течение длительного времени".

По словам Княжицкого, он вызвал полицию, которая приехала достаточно быстро, впоследствии на место прибыли и сотрудники СБУ. Как депутат парламента, он потребовал немедленного расследования.

"Мы же не знаем, кто и с какой целью установил это устройство: наши службы, зарубежные или криминалитет", — написал политик.

Княжицкий также выложил фото самой "прослушки":

[ + – ] Прослушивающее устройство, обнаруженное в доме журналиста Виталия Портникова.

Комментарий Портникова

Виталий Портников поделился комментарием относительно инцидента.

"Сегодня, убирая квартиру, в которой я поселился в конце февраля, когда началась война, я заметил под кроватью записывающее устройство", — сказал Портников, добавив, что на устройстве значился инвентарный номер. После такой находки он уведомил правоохранительные органы для проведения расследования.

"После моего заявления следователи СБУ в Львовской области провели осмотр помещения и изъяли устройство — прибор для прослушивания и записи информации. Надеюсь, что соответствующие структуры проведут эксперизу и выяснят, кто и для чего это устройство разместил в моей квартире", — объяснил журналист.

Реакция Аркадия Бабченко

Портников перепостил публикацию нардепа Княжицкого с изображением диктофона, эту публикацию прокомментировал журналист Аркадий Бабченко.

"Ну, началась та же х*** [то же самое]. Опять двадцать пять. Наша любимая игра "Те же грабли". Ребят, вот уж от кого-кого, а от Виталия Портникова вы бы отстали, а? Вам Татьяны Чорновол с Сергеем Пашинским и Андреем Антоненко мало было? Только хуже ж ведь будет", — написал журналист Бабченко, который был вынужден бежать из РФ из-за преследованиям со стороны властей.

Есть ли комментарий СБУ или полиции?

Правоохранительные органы пока не комментировали этот инцидент.

Кто такой Виталий Портников?

Виталий Портников — украинский политический журналист, сотрудничает с изданиями "Радио Свобода" и "Эспрессо".

Ранее Фокус сообщал, что в своей статье журналист Портников, отмечал, что украинцы больше не хотят жить в стране побежденных. По его мнению, путинский террор ничем не отличается от практик большевиков под предводительством Ленина.