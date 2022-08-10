Журналіст Віталій Портников знайшов у своєму будинку "прослушку"

За словами журналіста, він помітив під ліжком свого будинку у Львові прилад для прослуховування та запису інформації, які вилучили співробітники СБУ після огляду приміщення.

У львівському будинку журналіста "Радіо Свобода" та "Еспресо" Віталія Портникова було знайдено пристрій для прослуховування, що дозволяє вести запис протягом тривалого часу. Про це повідомив депутат від партії "Європейська солідарність" Микола Княжицький.

"У Львові в будинку журналіста Віталія Портникова, ведучого програми на "Еспресо" та "Радіо Свобода", знайшов пристрій для прослуховування, — написав Княжицький. — Це диктофон з можливістю вести запис протягом тривалого часу".

За словами Княжицького, він викликав поліцію, яка приїхала досить швидко, згодом на місце прибули і співробітники СБУ. Як депутат парламенту він зажадав негайного розслідування.

"Ми ж не знаємо, хто і з якою метою встановив цей пристрій: наші служби, закордонні чи криміналітет", — написав політик.

Княжицький також виклав фото самої "прослушки":

[ + – ] Пристрій для прослуховування виявлений у будинку журналіста Віталія Портникова.

Коментар Портникова

Віталій Портников поділився коментарем щодо інциденту.

"Сьогодні, прибираючи квартиру, в якій я оселився наприкінці лютого, коли почалася війна, я помітив під ліжком записуючий пристрій", — сказав Портников, додавши, що на пристрої значився інвентарний номер. Після такої знахідки він повідомив правоохоронців для проведення розслідування.

"Після моєї заяви слідчі СБУ у Львівській області провели огляд приміщення та вилучили пристрій — прилад для прослуховування та запису інформації. Сподіваюся, що відповідні структури проведуть експертизу і з'ясують, хто і для чого цей пристрій розмістив у моїй квартирі", — пояснив журналіст.

Реакція Аркадія Бабченка

Портников перепостив публікацію нардепа Княжицького із зображенням диктофона, цю публікацію прокоментував журналіст Аркадій Бабченко.

"Ну, почалася та ж х*** [те ж саме]. Знову двадцять п'ять. Наша улюблена гра "Ті ж граблі". Хлопців, от уже від кого-кого, а від Віталія Портникова ви б відстали, а? Чорновіл із Сергієм Пашинським і Андрієм Антоненком мало було? Тільки гірше ж буде", — написав журналіст Бабченко, який був змушений тікати з РФ через переслідування з боку влади.

Чи є коментар СБУ чи поліції?

Правоохоронці поки не коментували цей інцидент.

Хто такий Віталій Портников?

Віталій Портников — український політичний журналіст, співпрацює з виданнями "Радіо Свобода" та "Еспресо".

Раніше Фокус повідомляв, що у своїй статті журналіст Портников зазначав, що українці більше не хочуть жити в країні переможених. На його думку, путінський терор нічим не відрізняється від практик більшовиків під проводом Леніна.