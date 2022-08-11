Расширение территории Карпатского нацпарка имеет стратегическую важность для Украины – СМИ

В расширении площади Карпатского национального природного парка должна быть заинтересована вся страна, говорится в статье издания "Факты".

Причина не только в сохранении редкой природной среды, но и в требованиях Европейского Союза: на данный момент природно-заповедный фонд составляет 7% территории Украины, в то время как ЕС устанавливает, что заповедники должны составлять не менее 15% территории страны.

"Еще в 2010 году президентом Виктором Ющенко было подготовлено решение о расширении Карпатского национального природного парка. Это решение так и не было окончательно одобрено правительством, но все научные обоснования для его внедрения существуют. Доработанный указ экс-президента позволил бы провести расширение парка в направлении бассейна реки Прут, то есть по бассейновой системе, которая является стандартом в развитых странах мира", — отмечается в СМИ.

На территории парка сохранились старинные пралеса, также там обитают многие виды редких и краснокнижных зверей.

"У большинства других парков и заповедников нет такого биоразнообразия, которое встречается у нас", — заявил директор КНПП Владимир Слободян.

В преддверии войны международная компания Save Energy признала "Карпатский" лучшим парком Европы, напомнили "Факты". Большую роль в таком успехе сыграл именно руководитель парка Владимир Слободян, несмотря на тот факт, что он уже пятый год работает в статусе "исполняющего обязанности".

В частности, десять лет назад в парке было всего пять туристических маршрутов. В настоящее время усилиями коллектива созданы дополнительные экотропы и маршруты, протяженность которых достигает 300 км. По словам Слободяна, это пути к горам Поп Иван и Маковица, популярный маршрут "Девичьи слезы", а также восстановленный маршрут на гору Хомяк через урочище Вередивский.

Несмотря на такие успехи, в парк пытаются назначить нового директора в обход конкурсных процедур.

"Более того, на назначение претендовал человек, который официально не смог дважды пройти законный конкурс в предыдущие годы. Поэтому совершенно справедливо глава областной военной администрации Светлана Онищук отказалась одобрить кандидатуру, предложенную министерством. Однако в Карпатском нацпарке предостерегают: эта попытка была не последней", – пишут журналисты.