Розширення території Карпатського нацпарку має стратегічну важливість для України – ЗМІ

У розширенні площі Карпатського національного природного парку має бути зацікавлена уся країна, йдеться у статті видання "Факти".

Причина не лише у збереженні рідкісного природного середовища, а й у вимогах Європейського Союзу: на даний момент природно-заповідний фонд складає 7% території України, тоді як ЄС встановлює, що заповідники мають складати щонайменше 15% від території країни.

"Ще у 2010 році президентом Віктором Ющенком було підготовлено рішення про розширення Карпатського національного природного парку. Це рішення так і не було остаточно ухвалене урядом, але усі наукові обґрунтування для його впровадження існують. Доопрацьований указ експрезидента дозволив би провести розширення парку у напрямку басейну річки Прут, тобто за басейновою системою, яка є стандартом у розвинутих країнах світу", – зазначається у ЗМІ.

На території парку збереглися старовинні праліси, також там живуть багато видів рідкісних та червонокнижних звірів.

"Більшість інших парків та заповідників не мають такого біорізноманіття, яке зустрічається у нас", – цитує видання директора КНПП Володимира Слободяна.

Напередодні війни міжнародна компанія Save Energy визнала "Карпатський" найкращим парком Європи, нагадали "Факти". Велику роль у такому успіху відіграв саме керівник парку Володимир Слободян, незважаючи на той факт, що він вже п’ятий рік працює у статусі "виконувача обов’язків".

Зокрема, десять років тому у парку було лише п’ять туристичних маршрутів. Нині ж зусиллями колективу створено додаткові екостежки та маршрути, довжина яких сягає 300 км. За словами Слободяна, це шляхи до гір Піп Іван та Маковиця, популярний маршрут "Дівочі сльози", а також відновлений маршрут на гору Хом’як через урочище Вередівський.

Попри такі успіхи до парку намагаються призначити нового директора в обхід конкурсних процедур.

"Більше того, на призначення претендувала людина, яка офіційно не змогла двічі пройти законний конкурс у попередні роки. Тож цілком справедливо очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук відмовилася схвалити кандидатуру, запропоновану міністерством. Однак у Карпатському нацпарку застерігають: ця спроба була не останньою", – пишуть журналісти.