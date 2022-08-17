Работай уверенно на иностранном рынке: проверка бизнес-партнеров из Британии
Великобритания сегодня активно поддерживает Украину: инициирует и поддерживает санкции против россии, помогает оружием, финансами и гуманитарными грузами, предоставляет убежище нашим гражданам.
Так, с началом широкомасштабной войны все больше украинских компаний начали работать с зарубежными контрагентами.Все чаще украинцы ищут бизнес-партнеров в Соединенном Королевстве.
Британский реестр для работы украинского бизнеса
С началом полномасштабного вторжения,компания LIGA ZAKON увидели насущную потребность в глобализации системы.
И уже сегодня, с помощью IT-платформы LIGA360 можно проверить своего иностранного бизнес-партнера благодаря информации о 12 млн компаний из Британии, из которых 4,7 млн бизнесов активно работают.Реестр помещен в понятный функционал, позволяющий самостоятельно видеть риски или возможности для сотрудничества с иностранным контрагентом.
Найти британского бизнес-партнера в LIGA360 – это просто
Поиск компании из Великобритании можно осуществить как по названию, так и по коду.
Полученные данные в результате поиска позволяют просматривать актуальную информацию о компании – ее досье, связанных персон и связи контрагента, которые можно просмотреть в удобной визуальной форме, доступной в LIGA360.
Также система предупредит опасность. Если ваш бизнес-партнер имеет токсичные связи, в частности с российскими или белорусскими гражданами, вы сможете увидеть это в LIGA360.
К тому же у LIGA360 есть возможность осуществлять расширенный поиск по дополнительным параметрам.
Это поиск компаний:
- по типу деятельности — промышленная, торговая, страхование и т.п.;
- по SIC-коду (StandardIndustrialClassification), то есть по номеру промышленной классификации (аналог КВЭД);
- за регионом;
- по статусу субъекта.
Введя известные параметры, пользователь получит список компаний, где сможет найти подходящую для него.
Информация пригодится, чтобы:
- проверить достоверность и актуальность регистрационных сведений о компании;
- проверить достоверность юридического адреса;
- убедиться, ликвидирована ли компания;
- проверить информацию об учредителях компании;
- установить вид деятельности контрагента;
- получить сведения об акционерах и руководителях;
- проверить связи компании
- ознакомиться с информацией о залоговом имуществе.
"Стираем" границы с ЕС и миром
Компания LIGAZAKONактивно продолжает работать над усовершенствованием своего продукта, поэтому количество иностранных реестров в системе будет увеличиваться.
Разработка будет полезна тем, кто:
- работает с бизнесом Великобритании;
- планирует выйти на британский рынок.
Война продемонстрировала нам, что мы не должны иметь никаких связей со странами-агрессорами и их гражданами, но нужно "стирать" границы с ЕС и миром, чтобы работать вместе.
Если вы уже работаете с бизнесом Британии или только планируете выйти на этот рынок — попробуйте CONTRAGENTв LIGA360 и будьте уверены в своих бизнес-партнерах из Великобритании.