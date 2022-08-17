Работай уверенно на иностранном рынке: проверка бизнес-партнеров из Британии

Великобритания сегодня активно поддерживает Украину: инициирует и поддерживает санкции против россии, помогает оружием, финансами и гуманитарными грузами, предоставляет убежище нашим гражданам.

Так, с началом широкомасштабной войны все больше украинских компаний начали работать с зарубежными контрагентами.Все чаще украинцы ищут бизнес-партнеров в Соединенном Королевстве.

Британский реестр для работы украинского бизнеса

С началом полномасштабного вторжения,компания LIGA ZAKON увидели насущную потребность в глобализации системы.

И уже сегодня, с помощью IT-платформы LIGA360 можно проверить своего иностранного бизнес-партнера благодаря информации о 12 млн компаний из Британии, из которых 4,7 млн бизнесов активно работают.Реестр помещен в понятный функционал, позволяющий самостоятельно видеть риски или возможности для сотрудничества с иностранным контрагентом.

Найти британского бизнес-партнера в LIGA360 – это просто

Поиск компании из Великобритании можно осуществить как по названию, так и по коду.

Полученные данные в результате поиска позволяют просматривать актуальную информацию о компании – ее досье, связанных персон и связи контрагента, которые можно просмотреть в удобной визуальной форме, доступной в LIGA360.

Также система предупредит опасность. Если ваш бизнес-партнер имеет токсичные связи, в частности с российскими или белорусскими гражданами, вы сможете увидеть это в LIGA360.

К тому же у LIGA360 есть возможность осуществлять расширенный поиск по дополнительным параметрам.

Это поиск компаний:

по типу деятельности — промышленная, торговая, страхование и т.п.;

по SIC-коду (StandardIndustrialClassification), то есть по номеру промышленной классификации (аналог КВЭД);

за регионом;

по статусу субъекта.

Введя известные параметры, пользователь получит список компаний, где сможет найти подходящую для него.

Информация пригодится, чтобы:

проверить достоверность и актуальность регистрационных сведений о компании;

проверить достоверность юридического адреса;

убедиться, ликвидирована ли компания;

проверить информацию об учредителях компании;

установить вид деятельности контрагента;

получить сведения об акционерах и руководителях;

проверить связи компании

ознакомиться с информацией о залоговом имуществе.

"Стираем" границы с ЕС и миром

Компания LIGAZAKONактивно продолжает работать над усовершенствованием своего продукта, поэтому количество иностранных реестров в системе будет увеличиваться.

Разработка будет полезна тем, кто:

работает с бизнесом Великобритании;

планирует выйти на британский рынок.

Война продемонстрировала нам, что мы не должны иметь никаких связей со странами-агрессорами и их гражданами, но нужно "стирать" границы с ЕС и миром, чтобы работать вместе.

Если вы уже работаете с бизнесом Британии или только планируете выйти на этот рынок — попробуйте CONTRAGENTв LIGA360 и будьте уверены в своих бизнес-партнерах из Великобритании.