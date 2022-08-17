Працюй упевнено на іноземному ринку: перевірка бізнес-партнерів із Британії

Велика Британія сьогодні активно підтримує Україну: ініціює та підтримує санкції проти росії, допомагає зброєю, коштами й гуманітарними вантажами, надають прихисток нашим громадянам.

Так, з початком широкомасштабної війни дедалі більше українських компаній почали працювати із закордонними контрагентами. Усе частіше українці шукають бізнес-партнерів у Сполученому Королівстві.

Британський реєстр для роботи українського бізнесу

З початком повномасштабного вторгнення,компанія LIGA ZAKON побачила нагальну потребу в глобалізації системи. І вже сьогодні, з допомогою IT-платформи LIGA360 можна перевірити свого іноземного бізнес-партнера завдяки інформації про 12 млн. компаній з Британії з яких 4,7 млн бізнесів активно працюють. Реєстр поміщено у зрозумілий функціонал, який дозволяє самостійно бачити ризики чи можливості для співпраці з іноземним контрагентом.

Знайти британського бізнес-партнера у LIGA360 — це просто

Пошук компанії з Великої Британії можна здійснити як за назвою, так і за кодом.

Отримані дані в результаті пошуку дозволяють переглядати актуальну інформацію про компанію — її досьє, пов’язаних персон та зв’язки контрагента, які можна переглянути у зручній візуальній формі, що доступна в LIGA360.

Також система попередить про небезпеку. Якщо ваш бізнес-партнер має токсичні зв’язки, зокрема з російськими чи білоруськими громадянами, ви зможете це побачити в LIGA360.

До того ж у LIGA360 є можливість здійснювати розширений пошук за додатковими параметрами.

Це пошук компаній:

за типом діяльності — промислова, торговельна, страхування тощо;

за SIC-кодом (Standard IndustrialClassification), тобто за номером промислової класифікації (аналог КВЕД);

за регіоном;

за статусом суб’єкта.

Увівши відомі параметри, користувач отримає список компаній, де зможе знайти потрібну для нього.

Інформація стане в пригоді, щоб:

перевірити достовірність й актуальність реєстраційних відомостей про компанію;

перевірити достовірність юридичної адреси;

переконатися, чи компанія ліквідована;

перевірити інформацію про засновників компанії;

установити вид діяльності контрагента;

отримати відомості про акціонерів та керівників;

перевірити зв'язки компанії

ознайомитися з інформацією про заставне майно.

"Стираємо" кордони з ЄС та світом

Компанія LIGA ZAKON активно продовжує працювати над удосконаленням свого продукту, тому кількість іноземних реєстрів у системі збільшуватиметься.

Розробка буде корисною для тих, хто:

працює з бізнесом Британії;

планує вийти на британський ринок.

Війна продемонструвала нам, що ми не повинні мати жодних зв'язків із країнами-агресорами та їхніми громадянами, натомість потрібно "стирати" кордони з ЄС та світом, аби працювати разом.

Якщо ви вже працюєте з бізнесом Британії або ж лише плануєте вийти на цей ринок — спробуйте CONTRAGENT у LIGA360 та будьте впевненими у своїх бізнес-партнерах із Великої Британії.