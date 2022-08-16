"Криминальное чтиво" на Ровненщине: депутат райсовета дважды ударил топором "атошника", — СМИ (видео)

По данным журналистов, вооруженный молотком отец политика приехал на "разборки" на тракторе. На снятых кадрах он наносит удар по голове другому участнику потасовки.

В сети набирает популярность видео, предположительно, снятое в селе Мощаница Острожского района Ровненской области. Уже на первых кадрах мужчина с молотком наносит удар другому в область головы, а пострадавший падает без сознания. Об этом сообщает Telegram-канал "Ровно 1283".

Автовладелец пытается уехать, но снимающая ролик женщина его не пускает и требует показать топор.

По словам авторов публикации, перед запечатленными событиям депутат местного райсовета нанес два удара топором участнику АТО, а мужчина с молотком — отец депутата, который, предположительно, прибыл на "разборки" на тракторе.

"Депутат райсовета, он же начальник караула 16 пожарной службы в Ровненской области пгт Гоща, ударил дважды топором по голове мужчину в оранжевых штанах (участника АТО) из-за того, что тот стоял на дороге", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пресс-служба полиции Ровенской области инцидент подтвердила, следственно-оперативная группа выезжала к месту событий.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина в детском саду убил двух детей. Этот случай имел место в Ульяновской области, ко всему прочему, убийца застрелил воспитательницу и ранил уборщицу.

Напомним, что гаубицы M109, переданные Латвией, доказали свою эффективность в боях. Такое заявление сделал глава Минобороны Украины Алексей Резников.