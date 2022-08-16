"Кримінальне чтиво" на Рівненщині: депутат райради двічі вдарив сокирою "атошника", — ЗМІ (відео)

За даними журналістів, озброєний молотком батько політика приїхав на "розбірки" на тракторі. На знятих кадрах він завдає удару по голові іншому учаснику бійки.

У мережі набирає популярності відео, ймовірно, зняте в селі Мощаниця Острозького району Рівненської області. Вже на перших кадрах чоловік із молотком завдає удару іншому в голову, а потерпілий падає непритомний. Про це повідомляє Telegram-канал "Ровно 1283".

Автовласник намагається виїхати, але жінка, яка знімає ролик, його не пускає і вимагає показати сокиру.

За словами авторів публікації, перед зображеними подіями депутат місцевої райради завдав два удари сокирою учаснику АТО, а чоловік із молотком — батько депутата, який, ймовірно, прибув на "розбирання" на тракторі.

"Депутат райради, він же начальник варти 16 пожежної служби у Рівненській області смт Гоща, вдарив двічі сокирою по голові чоловіка в помаранчевих штанях (учасника АТО) через те, що той стояв на дорозі", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пресслужба поліції Рівненської області інцидент підтвердила, слідчо-оперативна група виїжджала до місця подій.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік у дитячому садку вбив двох дітей. Цей випадок стався в Ульянівській області, до того ж, вбивця застрелив виховательку і поранив прибиральницю.

Нагадаємо, що гаубиці M109, передані Латвією, довели свою ефективність у боях. Таку заяву зробив голова Міноборони України Олексій Резніков.