Бизнесом Медведчука, пока тот находится в СИЗО, может руководить его партнер Павел Костенко — СМИ

Пока Виктор Медведчук находится в СИЗО по подозрению в государственной измене, его бизнес-партнеры продолжают преступную деятельность, сообщает "Апостроф" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В частности, информаторы журналистов указывают, что человек Медведчука Павел Костенко "разгуливает по Киеву с оружием и в военной форме с группой "титушек".

[ + – ] Павел Костенко

Связь Костенко с Медведчуком можно проследить через конечных владельцев компаний, купивших у российской "Транснефти" нефтепровод в Прикарпатье. Об этом говорится в расследовании "Экономической правды". Одной из этих компаний является МБК Агротехника. Среди владельцев – Вячеслав Черепаня, Ян Марченко (до 2020) и Богдан Козак. Небольшими частями также владеют Павел Костенко и Андрей Борщевский. Все они лично знакомы с Медведчуком.

Знакомство с Медведчуком и его агентурной сеткой могло гарантировать Костенко неприкосновенность правоохранителей. Костенко известен под псевдонимом "Костлявый", он ищет помещение для аренды, открывает там ресторан, не платит аренду, выпрашивает скидки и просит не выгонять его после прекращения договора аренды. Также занимается рэкетом в сопровождении "титушек" для захвата освобожденного помещения. Одну из таких схем он пытался реализовать в прошлом году, предприняв попытку захватить бизнес-центр на Днепровском спуске. В 2007 году Костенко также попадал в скандал с попыткой избиения работника ГАИ.

Костенко был замечен в поисках нового помещения для реализации своей схемы.

Кроме того, как журналистам стало известно из источников, перед началом полномасштабного российского вторжения, все активы из супруги Медведчука — Оксаны Марченко были переписаны и переданы другим лицам, к ним в частности причастен Павел Костенко, осуществляющий их контроль и оперативное управление. Такая договоренность направлена на сохранение бизнеса и конфискацию или арест активов.