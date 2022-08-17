Бізнесом Медведчука, поки той перебуває в СІЗО, може керувати його партнер Павло Костенко - ЗМІ

Поки Віктор Медведчук знаходиться у СІЗО за підозрою у державній зраді, його бізнес-партнери продовжують злочинну діяльність, повідомляє "Апостроф" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Зокрема інформатори журналістів вказують, що людина Медведчука Павло Костенко "розгулює Києвом зі зброєю та у військовій формі з групою "тітушок".

[ + – ] Павло Костенко

Зв'язок Костенко з Медведчуком можна прослідкувати через кінцевих власників компаній, які купили у російської "Транснєфті" нафтопровід на Прикарпатті. Про це йдеться у розслідуванні "Економічної правди". Однією з цих компаній є МБК Агротехніка. Серед власників — В'ячеслав Черепаня, Ян Марченко (до 2020) та Богдан Козак. Невеликими частками також володіють Павло Костенко та Андрій Борщевський. Усі вони особисто знайомі з Медведчуком.

Знайомство з Медведчуком та його агентурною сіткою могло гарантувати Костенку недоторканість від правоохоронців. Костенко відомий під псевдонімом "Кістлявий", він шукає приміщення для оренди, відкриває там ресторан, не платить оренду, випрошує знижки та просить не виганяти його після припинення дії договору оренди.Також займається рекетом у супроводі "тітушок" для захоплення звільненого приміщення. Одну з таких схем він намагався реалізувати минулого року, здійснивши спробу захопити бізнес-центр на Дніпровському узвозі. У 2007 році Костенко також потрапляв у скандал із намаганням побиття працівника ДАІ.

Наразі Костенко був помічений у пошуках нового приміщення для реалізації своєї схеми.

Крім того, як журналістам стало відомо з джерел, перед початком повномасштабного російського вторгнення, всі активи з дружини Медведчука — Оксани Марченко були переписані та передані іншим особам, до них зокрема, дотичний Павло Костенко, який здійснює їхній контроль та оперативне керування. Така домовленість спрямована на збереження бізнесу та конфіскації чи арешту активів.