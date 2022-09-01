Драгоценный актив. Почему выгодно инвестировать в бриллианты

На фоне обесценивания валют и других активов цена драгоценных камней растет, несмотря на войну и рецессию в мире

В условиях войны деньги теряют ценность, и не только гривна, курс которой упал на 25%. На фоне зависимости Европы от российских энергоносителей слабеет евро — финансовые аналитики называют ее нынешний курс самым слабым за последние 20 лет. Падают и другие валюты: британский фунт стерлинга за год обесценился на 16%, китайская йена — на 20%. В то же время цена на драгоценные камни растет: за первое полугодие 2022-го стоимость бриллиантов повышалась два раза. Драгоценные камни могут быть выгодным вложением средств, которые в валюте могут со временем обесцениться.

О том, как инвестировать в драгоценные камни, на какие нюансы обращать внимание и какие факторы ценообразования учитывать, Фокусу рассказала Ирина Омельченко, ювелирный эксперт, геммолог, СЕО компании Il Cammeo.

[ + – ] ювелирный эксперт, СЕО компании Il Cammeo Ирина Омельченко

Высокомобильный актив

Насколько актуально сейчас инвестирование в драгоценные камни?

От войны, которую в Украине развязала Россия, страдает весь мир. Подорожали энергоресурсы, обесценились валюты, включая евро и доллар, криптовалюта также резко снизилась в цене. Сейчас весь мир в рецессии, и сохранить, к примеру, 100 тыс долларов будет очень трудно, эта сумма может сильно обесцениться в долговременной перспективе. Также война показала, что можно иметь много недвижимости, но ее с собой не заберешь. А если с недвижимостью что-то случается, то государство компенсирует ущерб лишь частично.

Сегодня драгоценные камни — единственное, что может быть эквивалентом ценности. По всему миру 1 карат бриллианта стоит одинаково, цена на них устанавливается на Rapaport Price List, это площадка для торговли камнями и одновременно стандарт по ценообразованию бриллиантов. Кроме того, драгоценные камни — актив, который можно спокойно перевозить из страны в страну. Их преимущество по сравнению с другими видами инвестирования — в высокой мобильности. Поэтому эксперты рынка советуют 10% дохода перевести в бриллианты и хранить их в качестве долговременной инвестиции, которую можно легко переправить и продать в любой точке мира.

[ + – ] Ирина Омельченко

Рационально ли вкладывать в камни сейчас, когда курс доллара в Украине нестабилен и стремится к повышению?

Да, как раз сейчас такое вложение имеет смысл, поскольку курс будет расти и, соответственно, цена драгоценных камней и украшений повысится пропорционально. К примеру, в этом году ювелирные дома уже второй раз повысили цены, поскольку подорожало сырье и другие траты на производство. Поэтому рациональнее не скупать валюту и тратить ее в Европе, а вложиться в Украине, попутно укрепляя нашу экономику.

Какие типы украшений являются надежной инвестицией?

Независимо от типа — это может быть колье, кольцо или что-то другое — инвестицией является украшение с крупным камнем, где вся инвестиционная ценность сосредоточена в нем. Все остальное — обрамление драгоценного камня.

[ + – ] Lombardi [ + – ] Серьги с сапфирами 3.06 и 2.80 карата, LOMBARDI by New Italian Art [ + – ] Lombardi [ + – ] Lombardi [ + – ] Кольцо с сапфиром оттенка Royal Blue 5.57 карат, LOMBARDI by New Italian Ar [ + – ] Кольцо с сапфиром оттенка Vivid Blue 6.10 карат, бриллианты 2 карата, LOMBARDI by New Italian Art [ + – ] Lombardi

Какие характеристики кроме материалов формируют стоимость украшения? Какова в ней доля бренда?

Считаю, что значение бренда переоценено. Однажды ко мне обратилась клиентка, которая хотела продать серьги с желтыми бриллиантами известного бренда. С моей помощью эти серьги купил поставщик драгоценных камней в Бельгии. И он купил камни — за их каратность, цвет и другие показатели. При этом он попросил оправу с логотипом бренда, оценил ее просто по весу золота, и сказал, что выгравированное название бренда не стоит денег.

При этом бывают украшения с ярким стилем, по которому можно определить эпоху, когда оно было создано. В таких случаях стиль может играть больше веса в инвестиционной ценности украшения, чем бренд.

Сейчас модно инвестировать в криптовалюту. Что выгоднее — инвестировать в крипту или в бриллианты?

Сейчас мы наблюдаем обвал стоимости криптовалюты. По моему мнению, он случился, поскольку у крипты не было обеспечения. Пока кто-то вкладывал и обеспечивал рост ее курса, он поднимался, но сейчас происходит резкий обвал.

С бриллиантами такие обвалы не случаются, поскольку есть мировой стандарт Rapaport, а рынок не монопольный. Бриллиантами торгуют в Гонконге, Нью-Йорке и Антверпене, и обвал одной площадки не обвалит весь мировой рынок. За 20 лет, пока я работаю на рынке, цена на белые бриллианты не снижалась. Цена на цветные бриллианты тоже устойчива и может доходить до семизначных чисел за один карат.

Насколько выгодным может быть вложение в драгоценные камни? Как быстро на них поднимается цена?

Не буду кривить душой, драгоценные камни — долгосрочная инвестиция. Быстро их купить и продать не получится. Если вы их покупаете сегодня, то значительную разницу в цене можно увидеть за пять и более лет.

Хотя в последнее время цены заметно растут и в короткие промежутки времени. Если говорить о белых бриллиантах, то за первое полугодие 2022-го тоже виден рост цены. Стоимость однокаратного камня повысилась с $13,7 тыс до $27,5 тыс, двухкаратного — с $28,8 тыс до $59 тыс. Примечательно, что в этом году цена повышается динамичнее, чем в прошлом: за первое полугодие 2021-го однокаратные бриллианты повысились в стоимости с $11,5 тыс до $12,6 тыс, а двухкаратные — с $47 тыс до $50 тыс.

На какие украшения в сети Il Cammeo стоит обратить внимание как на предмет инвестирования?

Преимущество украшений в том, что это не только инвестиция. Это и высоколиквидный актив, и в то же время — эмоции, которые человек закладывает, когда покупает украшение. Вместе с предметом эти эмоции сохраняются долгие годы. Изначально цель украшения — украшать, дарить радость, дополнять стиль и дарить красоту.

Если говорить об инвестиционном статусе, то таким обладают украшения ювелирных домов Leo Pizzo, Lombardi с крупными драгоценными камнями. Также стоит присмотреться к коллекциям High Jewellery итальянского бренда Pasquale Bruni и других ювелирных домов, где также традиционно используют крупные драгоценные камни.

[ + – ] Leo Pizzo [ + – ] Leo Pizzo [ + – ] Lombardi [ + – ] Lombardi [ + – ] Chantecler [ + – ] Pasquale Bruni [ + – ] Recarlo

Сеть Il Cammeo, в отличие от других ювелирных дистрибуторов, весной возобновила свою работу в Киеве, более того, открыла новый бутик во Львове. Что вас мотивировало?

На самом деле мы работаем с марта: в конце месяца был открыт бутик в Днепре. Наша компания приняла решение снова открыть бутик в Киеве в апреле, и 19 мая он возобновил работу. А в июле открылся новый бутик во Львове.

Решение о возобновлении работы было непростым. Все мы понимаем риски, с которыми сегодня сталкивается любое предприятие, которое работает в Украине. Но победили любовь к своему делу и патриотизм, стремление поддерживать экономику нашей страны в такое тяжелое время. Кроме того, мы считаем, что именно сейчас клиенты как никогда нуждаются в драгоценных эмоциях, которые дарят украшения. Мы поняли, что жизнь одна, и научились ценить каждый ее миг, ценить наших родных и близких. Поэтому сейчас драгоценные подарки играют особенную роль.

[ + – ] Бутик во Львове проспект Шевченко 15

Камень камню рознь

Одним из крупнейших поставщиков в мире является российская государственная компания "Алроса", добывающая алмазы в Якутии. Если производители украшений откажутся работать с этой компанией, как это отразиться на рынке бриллиантов?

Сегодня на рынке есть понимание этичности добычи золота и драгоценных камней. Ювелирные компании соблюдают стандарт Kimberley Process и сотрудничают лишь с теми подрядчиками, которые в процессе добычи соблюдают этический кодекс, не привлекая детский труд или стремясь сохранить экологию региона. В этом отношении бриллианты, добытые российской компанией "Алроса", — токсичные. Сам Мартин Рапапорт, основатель Rapaport Price List, говорит, что украинцев убивают за деньги, которые в том числе выручают от продажи бриллиантов.

Однако есть вероятность, что сырье, а именно якутские алмазы, будут экспортировать из России в Индию и гранить там. А после огранки драгоценные камни будут считаться индийскими, поскольку ни один геммолог не сможет на глаз определить происхождение камня. Это можно сделать лишь при помощи специального оборудования, которое по пикам содержания определенных химических веществ в камне определяет его происхождение. Это не так легко. Поэтому Мартин Рапапорт прогнозирует, что бриллианты с сертификатами, подтверждающими их нерусское происхождение, будут стоить дороже.

[ + – ] Recarlo

Какие характеристики должны быть у драгоценного камня, чтобы он стал инвестиционно привлекательным?

Чтобы бриллиант стал инвестицией, он должен обладать определенными показателями цвета, чистоты, иметь определенную огранку. Есть несколько факторов, работающих вместе. Самой надежной инвестицией и ликвидным активом являются бриллианты от 1 до 2,5 каратов, их всегда можно выгодно продать. В то же время если вы покупаете камень от трех карат и больше, то есть риск не найти того, кто его купит и заплатит 100 тыс долларов. Помимо этого у бриллиантов должны быть превосходные показатели цвета, чистоты и огранки. Также есть фактор флуоресценции бриллианта, когда в камне есть определенные частицы, испускающие свет, из-за чего камень считается менее чистым. Однако незначительная (slight) флуоресценция на стоимость камня не влияет. Но если она средняя (medium) или сильная (strong), то камень не может считаться инвестиционным.

На стоимость драгоценного камня может сильно влиять фактор его происхождения. Так, в последнее время сильно подорожали бирманские рубины. В Мьянме (бывшая Бирма) еще десять лет назад были богатые месторождения рубинов, однако они истощаются, камни находят реже, и спрос на них повысился. Цена за бирманский рубин цвета голубиной крови (pigeoun blood) может доходить до $100 тыс за карат. При этом такого же качества мозамбикский рубин будет стоить до $40 тыс.

Еще несколько лет назад на ювелирном рынке были споры о том, что рубин, который нагревают для повышения его яркости, уже не может считаться натуральным камнем. Как покупателю это проверить? Можно ли увидеть нагретость камня невооруженным глазом?

Сейчас ведущие институты мира пришли к консенсусу — рубины и сапфиры считаются натуральными, если их нагревали только с помощью температуры. Конечно, ненагретый рубин будет стоить в полтора раза больше. Но таких камней на рынке все меньше, поэтому к инвестиционным добавляют и нагретые температурой. В таком случае в сертификате, которым снабжают камень, это указывается.

Когда камень нагревают с использованием дополнительных элементов, которые влияют на его цвет, его стоимость резко падает. Если рубин нагрет таким образом, это можно сразу увидеть — на это указывают разрушенные нити рутила, одного из химических элементов камня.

Каким документам о качестве и происхождении материалов украшения можно верить?

Наиболее авторитетными институтами, которые сертифицируют бриллианты, являются антверпенский HRD и калифорнийский GIA. Если у вас крупный цветной камень, к примеру, сапфир или рубин, то к нему рекомендуют получать сразу два сертификата — геммологической лаборатории Gübelin и института SSEF, швейцарских организаций, которые специализируются на цветных драгоценных камнях.

Куда идти человеку, который решил инвестировать в драгоценные камни? Стоит ли обращаться в аукционные дома?

Аукционные дома декларируют, что если у них купили украшение или камень, то они помогут его потом продать. При этом они не дают за изделие рыночную цену. Из-за этого многие люди опасаются инвестировать в драгоценные камни, поскольку не видят перспективы, где их продать. К примеру, одна моя клиентка купила крупный бриллиант за $80 тыс, со временем захотела его продать через аукцион, и ей определили цену в $50 тыс. Поэтому лучше искать компании, которые работают с рыночными ценами и ориентируются на текущую цену Rapaport Price List на бриллианты.