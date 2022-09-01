Коштовний актив. Чому вигідно інвестувати в діаманти

Поки валюти та інші активи знецінюються, вартість дорогоцінних каменів росте, незважаючи на війну та рецесію у світі

В умовах війни валюти втрачають цінність, і не лише гривня, курс якої впав на 25%. Нині, коли Європа залежна від російських енергоносіїв, слабшає євро – фінансові аналітики називають його нинішній курс найслабшим за останні 20 років. Падають й інші валюти: британський фунт стерлінга цього року знецінився на 16%, китайська єна — на 20%. Водночас ціна на дорогоцінне каміння зростає: за перше півріччя 2022-го вартість діамантів підвищувалася два рази. Дорогоцінне каміння може бути вигідним вкладенням коштів, які у валюті можуть з часом знецінитися.

Про те, як інвестувати у дорогоцінне каміння, на які нюанси звертати увагу та які фактори ціноутворення враховувати, Фокусу розповіла Ірина Омельченко, ювелірний експерт, гемолог, СЕО компанії Il Cammeo.

[ + – ] Ірина Омельченко, ювелірний експерт, CEO компанії Il Cammeo

Високомобільний актив

Наскільки актуальне зараз інвестування в дорогоцінне каміння?

Наскільки зараз актуальні інвестиції в дорогоцінне каміння?

Від війни, яку в Україні розв'язала Росія, страждає весь світ. Подорожчали енергоресурси, знецінилися валюти, включаючи євро та долар, криптовалюта також різко знизилася в ціні. Зараз весь світ у рецесії, і зберегти, наприклад, $100 тис буде дуже важко, ця сума може дуже знецінитись у довгостроковій перспективі. Також війна показала, що можна мати багато нерухомості, але її із собою не забереш. А якщо з нерухомістю щось трапляється, то держава компенсує збитки лише частково.

Сьогодні дорогоцінні камені – єдине, що може бути еквівалентом цінності. По всьому світу 1 карат діаманта коштує однаково, ціна на нього встановлюється на Rapaport Price List, це майданчик для торгівлі камінням та водночас стандарт ціноутворення діамантів. Крім того, дорогоцінні камені — актив, який можна спокійно перевозити з однієї країни в іншу. Їх перевага в порівнянні з іншими видами інвестування — у високій мобільності. Тому експерти ринку радять 10% доходу перевести в діаманти та зберігати їх як довготривалу інвестицію, бо їх можна легко переправити та продати у будь-якій точці світу.

[ + – ] Ірина Омельченко

Чи раціонально вкладати в камені зараз, коли курс долара в Україні нестабільний і зростає?

Так, саме зараз таке вкладення має сенс, оскільки курс зростатиме і, відповідно, ціна дорогоцінних каменів та прикрас підвищиться пропорційно. Наприклад, цього року ювелірні компанії вже вдруге підвищили ціни, оскільки подорожчала сировина та інші виробничі витрати. Тому раціональніше не скуповувати валюту та витрачати її в Європі, а вкластися в Україні, принагідно зміцнюючи нашу економіку.

Які типи прикрас є надійною інвестицією?

Незалежно від типу – це може бути кольє, каблучка чи щось інше – інвестицією є прикраса з великим каменем, де вся інвестиційна цінність зосереджена у ньому. Решта — обрамлення дорогоцінного каменю.

[ + – ] Lombardi [ + – ] Сережки з сапфірами 3.06 і 2.80 карата, LOMBARDI by New Italian Art [ + – ] Lombardi [ + – ] Lombardi [ + – ] Каблучка з сапфіром відтінку Royal Blue 5.57 карат, LOMBARDI by New Italian Art [ + – ] Каблучка з сапфіром відтінку Vivid Blue 6.10 карат, діаманти 2 карати, LOMBARDI by New Italian Art [ + – ] Lombardi

Які характеристики окрім матеріалів формують вартість прикраси? Яка у ній частка бренду?

Вважаю, що вага бренду переоцінена. Якось до мене звернулася клієнтка, яка хотіла продати сережки із жовтими діамантами відомого бренду. З моєю допомогою ці сережки купив постачальник дорогоцінних каменів у Бельгії. І він купив камені — за їхню каратність, колір та інші показники. При цьому він попросив оправу з логотипом бренду, оцінив її просто за вагою золота, і сказав, що гравіровка назви бренду не коштує грошей.

Але водночас бувають прикраси з яскравим стилем, за яким можна визначити епоху, коли вони були створена. У таких випадках стиль може мати більшу вагу у інвестиційній цінності прикраси, ніж бренд.

Зараз модно інвестувати у криптовалюту. Що вигідніше — інвестувати в крипту чи в діаманти?

Наразі ми спостерігаємо обвал курсу криптовалюти. На мою думку, він стався, оскільки крипта не мала надійного забезпечення. Поки хтось вкладав та забезпечував зростання її курсу, він піднімався, але зараз відбувається різкий обвал.

З діамантами такі обвали не трапляються, оскільки є світовий стандарт Rapaport, а ринок не монопольний. Діамантами торгують у Гонконгу, Нью-Йорку та Антверпені, і обвал одного майданчика не обвалить весь світовий ринок. За 20 років, поки я працюю на ринку, ціна на білі діаманти не знижувалася. Ціна на кольорові діаманти теж стійка і може сягати семизначних чисел за один карат.

Наскільки вигідним може бути вкладення в дорогоцінні камені? Як швидко на них піднімається ціна?

Не кривитиму душею, дорогоцінні камені — довгострокова інвестиція. Швидко їх купити та продати не вийде. Якщо ви купуєте їх сьогодні, то значну різницю в ціні можна побачити за п'ять і більше років.

Хоча останнім часом ціни помітно зростають і за коротші проміжки часу. Якщо говорити про білі діаманти, то за перше півріччя 2022-го вже помітне зростання ціни. Вартість однокаратного каменю підвищилася з $13,7 тис. до $27,5 тис., двокаратного — з $28,8 тис. до $59 тис. Примітно, що цього року ціна підвищується більш динамічно, ніж минулого: за перше півріччя 2021-го однокаратні діаманти підвищилися у вартості з $11,5 тис. до $12,6 тис., а двокаратні — з $47 тис. до $50 тис.

На які прикраси у мережі Il Cammeo варто звернути увагу як на предмет інвестиції?

Перевага прикрас у тому, що це не лише інвестиція. Це і високоліквідний актив, і водночас – емоції, які людина закладає, коли купує прикрасу. Разом із виробом ці емоції зберігаються довгі роки. Початкова мета прикраси – прикрашати, дарувати радість і красу, доповнювати стиль.

Якщо говорити про інвестиційний статус, то його мають прикраси з великими дорогоцінними каменями від ювелірних домів Leo Pizzo, Lombardi. Також варто придивитися до колекцій High Jewellery італійського бренду Pasquale Bruni та інших ювелірних домів, де також традиційно використовують великі дорогоцінні камені.

[ + – ] Leo Pizzo [ + – ] Leo Pizzo [ + – ] Lombardi [ + – ] Lombardi [ + – ] Chantecler [ + – ] Pasquale Bruni [ + – ] Recarlo

Мережа Il Cammeo, на відміну від інших ювелірних дистриб'юторів, навесні відновила свою роботу у Києві, більш того — відкрила новий бутік у Львові. Що вас мотивувало?

Насправді ми працюємо з березня: наприкінці місяця відкрили бутік у Дніпрі. Наша компанія ухвалила рішення знову відкрити бутік у Києві у квітні, і 19 травня він відновив роботу. А у липні відкрився новий бутік у Львові.

Рішення про відновлення роботи було непростим. Усі ми розуміємо ризики, з якими сьогодні стикається будь-яке підприємство, що працює в Україні. Але перемогли любов до своєї справи та патріотизм, прагнення підтримувати економіку нашої країни у такий важкий час. Крім того, ми вважаємо, що саме зараз клієнти як ніколи потребують дорогоцінних емоцій, які дарують прикраси. Ми зрозуміли, що життя одне, і навчилися цінувати кожну його мить, цінувати наших рідних та близьких. Тому нині дорогоцінні подарунки відіграють особливу роль.

[ + – ] Бутік у Львові проспект Шевченка 15

Не всі камені однакові

Одним із найбільших постачальників у світі є російська державна компанія "Алроса", що видобуває алмази в Якутії. Якщо виробники прикрас відмовляться працювати з цією компанією, як це позначиться на ринку діамантів?

Сьогодні на ринку є розуміння етичності видобутку золота та дорогоцінного каміння. Ювелірні компанії дотримуються стандарту Kimberley Process і співпрацюють лише з тими підрядниками, які в процесі видобутку дотримуються етичного кодексу, не залучаючи дитячу працю або прагнучи зберегти екологію регіону. У цьому плані алмази, здобуті російською компанією "Алроса", — токсичні. Сам Мартін Рапапорт, засновник Rapaport Price List, каже, що українців вбивають за гроші, зокрема, і від продажу алмазів.

Проте є ймовірність, що сировину, а саме якутські алмази, експортуватимуть із Росії до Індії та будуть гранити там. А після огранювання діаманти вважатимуться індійським, оскільки жоден гемолог не зможе на око визначити їх походження. Це можна зробити лише за допомогою спеціального обладнання, яке визначає походження каменя за піками вмісту певних хімічних речовин у ньому. Це не так просто. Тому Мартін Рапапорт прогнозує, що діаманти із сертифікатами, що підтверджують їхнє неросійське походження, коштуватимуть дорожче.

[ + – ] Recarlo

Які характеристики мають бути у дорогоцінного каменю, щоб він став інвестиційно привабливим?

Щоб діамант набув інвестиційного статусу, він повинен мати певні показники кольору, чистоти, мати певну огранку. Є кілька факторів, які спрацьовують разом. Найнадійнішою інвестицією та ліквідним активом є діаманти від 1 до 2,5 карат, їх завжди можна вигідно продати. Водночас, якщо ви купуєте камінь від трьох карат і більше, то є ризик не знайти того, хто його купить і заплатить $100 тис. Крім цього, у діамантів мають бути відмінні показники кольору, чистоти та огранки. Також є фактор флуоресценції діаманта, коли в камені є певні частинки, що випромінюють світло, через що він вважається менш чистим. Однак незначна флуоресценція на вартість каменю не впливає. Але якщо вона середня (medium) чи сильна (strong), то камінь не є інвестиційним.

На вартість дорогоцінного каменю може сильно впливати фактор його походження. Так, останнім часом дуже подорожчали бірманські рубіни. У М'янмі (колишня Бірма) ще десять років тому були багаті родовища рубінів, проте нині вони виснажуються, камені знаходять рідше, і попит на них підвищився. Ціна за бірманський рубін кольору голубиної крові (pigeoun blood) може сягати $100 тис за карат. При цьому такої ж якості мозамбікський рубін коштуватиме до $40 тис.

Ще кілька років тому на ювелірному ринку були суперечки про те, що рубін, який нагрівають для покращення його кольору, вже не може вважатися натуральним каменем. Як покупцю це перевірити? Чи можна побачити нагрітість каменю неозброєним оком?

Зараз провідні інститути світу дійшли консенсусу — рубіни та сапфіри вважаються натуральними, якщо їх нагрівали лише за допомогою температури. Звісно, ненагрітий рубін коштуватиме у півтора рази більше. Але таких каменів на ринку стає менше, тому до інвестиційних додають і нагріті температурою. У такому разі це вказується в сертифікаті, яким супроводжують камінь.

Коли камінь нагрівають з використанням додаткових елементів, які впливають на колір, його вартість різко падає. Якщо рубін нагрітий таким чином, це можна відразу побачити – на це вказують зруйновані нитки рутилу, одного з хімічних елементів каменю.

Яким документам про якість та походження матеріалів прикраси можна вірити?

Найбільш авторитетними інститутами, що сертифікують діаманти, є антверпенський HRD та каліфорнійський GIA. Якщо у вас великий кольоровий камінь, наприклад, сапфір або рубін, то до нього рекомендують отримувати одразу два сертифікати — гемологічної лабораторії Gübelin та інституту SSEF, швейцарських організацій, які спеціалізуються на кольорових дорогоцінних каменях.

Куди йти людині, яка вирішила інвестувати в дорогоцінне каміння? Чи варто звертатися до аукціонних домів?

Аукціонні доми декларують, що якщо у них купили прикрасу чи камінь, то вони допоможуть їх потім продати. При цьому вони не дають за них ринкову ціну. Через це багато людей побоюються інвестувати в дорогоцінні камені, оскільки не бачать перспективи, де їх продати. Наприклад, одна моя клієнтка купила великий діамант за $80 тис, згодом захотіла його продати через аукціон, і їй призначили ціну $50 тис. Тому краще шукати компанії, які працюють з ринковими цінами і орієнтуються на поточну ціну Rapaport Price List на діаманти.