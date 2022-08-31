Творческий проект по популяризации украинской авторской песни запустили в сети Фокстрот

Теперь в магазинах ритейлера будет звучать еще больше новой украинской музыки.

Сеть электроники и бытовой техники Фокстрот анонсирует запуск собственного творческого оффлайн проекта – FOXMUSIC.UA. Он призван усилить позиционирование современной украинской песни и открывать имена молодых, малоизвестных авторов и исполнителей. Поводом для воплощения этой идеи послужило невероятное количество новых авторских песен, которые ожидали своего релиза с мирных времен или были созданы с началом горячей фазы войны.

– Привлекая большое внимание не только визуальному, но и музыкальному оформлению магазинов, мы решили актуализировать подход к формированию плейлиста in-store радио, который с марта формировался исключительно из украинских хитов, с целью предоставить часть эфира для ротации песен молодых авторов. Считаем, что FOXMUSIC.UA – это отличная площадка для нового этапа в карьере исполнителей и популяризации новой украинской песни среди слушателей, – отметила Наталья Сытник, маркетинг директор сети Фокстрот.

Партнер проекта – студия аранжировки и звукозаписи VGR Studio, которая находится в г. Ирпень. Созданная в 2010 году, студия выстояла перед нашествием рашистов в марте этого года, и продолжает свою творческую деятельность сегодня. В рамках сотрудничества с Фокстрот команда студии отвечает за подбор музыкального контента, музыкальное оформление проекта и коммуникацию с авторами и исполнителями.

– Сегодня я имею честь работать с очень талантливыми украинцами. Их творчество – достойно внимания всей Украины. И я благодарен сети Фокстрот, которая поддержала столь прекрасную возможность презентовать яркие произведения современных молодых исполнителей, – добавил Владимир Грызлов, руководитель VGR Studio.

Уже сейчас в работающих магазинах сети звучит современный украинский контент в их исполнении. В рамках проекта авторы и певцы предоставляют эксклюзивное право на трансляцию своих произведений для компании Фокстрот. Здесь можно услышать современную вокалистку и бандуристку Наину Дорошенко с песней "Незабываемые минуты", новую композицию "Затерянная весна" певицы Татьяны Билаш, молодую исполнительницу Софию Долю с песней "Летаю" и других талантливых музыкантов.

– FOXMUSIC.UA – современный и стильный музыкальный проект, призванный поддержать нашу молодежь в сложные для страны времена, познакомить украинцев с заслуживающими признания авторами и исполнителями. Все композиции – это достойный украинский контент, который на постоянной основе будет звучать во всех работающих магазинах сети Фокстрот, – подытожила Леся Никулина, инициатор проекта, руководитель отдела торгового маркетинга компании.

Отметим, что недавно Фокстрот выпустил патриотическую линейку фирменного мерча. Лисичку Фокси одели в вышитое платье, а ее голову на подушке украсил венок из подсолнухов.