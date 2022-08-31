Творчий проєкт з популяризації української авторської пісні запустили у мережі Фокстрот

Відтепер у магазинах ритейлера звучатиме ще більше нової української музики.

Мережа електроніки та побутової техніки Фокстрот анонсує запуск власного творчого офлайн проєкту — FOXMUSIC.UA. Він покликаний посилити позиціювання сучасної української пісні та відкривати імена молодих, маловідомих авторів та виконавців. Приводом для втілення цієї ідеї послужила неймовірна кількість нових авторських пісень, які зачекалися свого релізу з мирних часів або ж були створені з початком гарячої фази війни.

— Привертаючи значну увагу не лише візуальному, а й музичному оформленню магазинів, ми вирішили актуалізувати підхід до формування плейлиста in-store радіо, який з березня формувався виключно з українських хітів, з метою надати частину ефіру для ротації пісень молодих авторів. Вважаємо, що FOXMUSIC.UA — це чудовий майданчик для нового етапу в кар’єрі виконавців та популяризації нової української пісні серед слухачів, — зазначила Наталія Ситник, маркетинг директор мережі Фокстрот.

Партнер проєкту — студія аранжування та звукозапису VGR Studio, що розташована у м. Ірпінь. Створена у 2010 році, студія вистояла перед навалою рашистів у березні цього року, і продовжує свою творчу діяльність сьогодні. В рамках співпраці з Фокстрот команда студії відповідає за підбір музичного контенту, музичне оформлення проєкту та комунікацію з авторами й виконавцями.

— Сьогодні я маю честь працювати з дуже талановитими українцями. Їхня творчість — гідна уваги всієї України. І я вдячний мережі Фокстрот, що підтримала таку чудову можливість презентувати яскраві твори сучасних молодих виконавців, — додав Володимир Гризлов, керівник VGR Studio.

Уже зараз у працюючих магазинах мережі лунає сучасний український контент у їхньому виконанні. В рамках проєкту автори та співаки надають ексклюзивне право на трансляцію своїх творів для компанії Фокстрот. Тут можна почути сучасну вокалістку й бандуристку Наіну Дорошенко з піснею "Незабутні хвилини", нову композицію "Загублена весна" співачки Тетяни Білаш, молоду виконавицю Софію Долю з піснею "Літаю" та інших талановитих музикантів.

— FOXMUSIC.UA — сучасний і стильний музичний проект, покликаний підтримати нашу молодь у складні для країни часи, познайомити українців з новими авторами та виконавцями, які заслуговують на визнання. Всі композиції — це гідний український контент, який на постійній основі звучатиме у всіх працюючих магазинах мережі Фокстрот, — підсумувала Леся Нікуліна, ініціатор проєкту, керівник відділу торгівельного маркетингу компанії.

Зазначимо, що нещодавно Фокстрот випустив патріотичну лінійку фірмового мерчу. Лисичку Фоксі одягнули у вишиту сукню, а її голову на подушці прикрасив вінок з соняшників.