Мой телефон следит за мной

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Сколько раз вам казалось: что телефон буквально читает ваши мысли? Утром вы запланировали испечь яблочную шарлотку на ужин, а уже к обеду ваша лента Инстаграм пестрит подходящими видео-рецептами. Или, возможно, бывало так, что вы проходите мимо магазина бытовой техники, а реклама вашего браузера вдруг по велению волшебной палочки превращается в каталог стиральных машин и холодильников? К сожалению, это не совпадение. И такие случаи могут быть по-настоящему пугающими, поскольку создают впечатление, что вам не спрятаться даже от собственных гаджетов. Но как это работает, кто в действительности следит за вами и как этого избежать — далее в нашем материале.

Как приложения отслеживают вашу активность

На телефоне каждого современного человека установлено множество приложений: трекеры шагов и калорий, детские бродилки и стрелялки, дневники привычек, социальные сети, онлайн переводчики и средства проверки орфографии, книги, таблицы, карты, онлайн магазины и многое многое другое. Вряд ли вы сможете сказать, сколько таких приложений установлено на ваш смартфон, равно как и перечислить их. Мы скачиваем приложения бездумно, иногда используя их всего по одному разу, а когда речь идет о гаджетах молодых родителей — и того меньше, мы даже не знаем, что скачивают наши дети.

Сразу после установки приложения мы соглашаемся с несколькими знакомыми фразами, вводим электронную почту или номер телефона для регистрации, отказываемся от платной подписки и вуаля – дело сделано. Однако давайте вернемся на несколько шагов назад: с какими именно фразами мы, не вникая, соглашаемся? Чаще всего приложение запрашивает доступ к камере, микрофону и отслеживанию геопозиции. Но рассудите сами, зачем вашему электронному кошельку доступ к микрофону, а фонарику – разрешение на отслеживание геопозиции? Так приложения собирают о вас информацию, и самое интересное, что все абсолютно легально, поскольку вы собственноручно на это дали свое согласие и можете изменить свое решение в настройках приложения в любой момент.

Кто и зачем за вами следит

Мы уже разобрались в том, как безобидные приложения отслеживают ваши перемещения, прослушивают разговоры и следят за активностью в целом, но кому это нужно и главный вопрос — зачем? В большинстве случаев причиной всему является реклама. Бесплатные приложения держатся на плаву благодаря тому, что предоставляют информацию о пользователях третьим лицам, которые в свою очередь анализируют полученные данные и используют в рекламных целях.

Ярким примером является программное обеспечение от перспективного стартапа Alphonso, которое собирает данные о просмотре телепередач от рекламодателей. В Google Play и App Store размещены сотни приложений и игр, которые используют упомянутое программное обеспечение. Так, даже невинные игры, установленные на смартфоне для ваших малышей, могут фиксировать аудио сигналы вашего телевизора, находясь в фоновом режиме. Данная разработка позволяет подслушать, какие телешоу, фильмы и рекламу вы смотрите, и даже сопоставить полученную информацию с местами, которые вы посещаете, и информацией, которую гуглите. Собранная аналитика становится основой таргетированной рекламы, которая точно знает, что вам нужно в каждый конкретный момент. Таким образом приложения на вашем смартфоне фиксируют информацию, считываемую с других электронных устройств, находящихся в вашем доме, и это даже не говоря о роботе-пылесосе и кондиционере, подключенных к той же локальной сети.

Какую информацию собирают ваши гаджеты

С одной стороны нет ничего такого в том, что телефон прослушивает, что вы смотрите по телевизору, и самостоятельно подбирает интересующие вас товары и контент. Однако все работает с точностью до наоборот. Компании собирают информацию непосредственно о вас: ваш пол, возраст, доход. "Как это возможно?" — спросите вы. Зная один только IP-адрес, о вас можно получить гораздо больше информации.

Как избежать слежки и защитить свою конфиденциальную информацию

Предлагаем выполнить несколько простых шагов на пути к собственной кибербезопасности и цифровой гигиене.

Сократите перечень приложений и игр, установленных на смартфоне. Убедитесь, что установленные приложения не дублируют друг друга и используются вами хотя бы раз в месяц. Будьте честны с собой и, не раздумывая, удаляйте все невостребованные опции вашего телефона. Давно хотели отказаться от нескольких социальных сетей в пользу свободного времени? Самое время это сделать! Устали получать спам в одном из десяти мессенджеров? Удаляйте и даже не сомневайтесь. Вы почувствуете прилив сил и удовольствия от того, что сократите количество иконок на своем телефоне, а также освободите память и драгоценное время, сделав уверенный шаг к собственным конфиденциальности и безопасности. Устанавливайте новые приложения осознанно. Убедитесь, что приложение, которое вы собираетесь установить на свой смартфон, действительно вам необходимо. После установки внимательно читайте, на что соглашаетесь, и не давайте разрешения на то, что, как вам кажется, нарушает ваши личные границы. Вы всегда сможете изменить настройки в будущем, если окажется, что микрофон действительно нужен в новой игре вашего чада. Скачайте VPN. Поверьте, VPN скачать куда проще, чем вы думаете, и это действительно стоит того. Подобные сервисы используют шифрование данных для защиты вашей конфиденциальной информации, скрывают IP-адрес и веб-трафик, блокируют множество угроз, которые поджидают вас в сети, а также трекеров, которые отслеживают буквально каждый ваш шаг. Кроме того, VPN-сервисы повышают уровень вашей конфиденциальности и обеспечивают большую анонимность во время веб-серфинга. VPN — по-настоящему полезное приложение на вашем смартфоне, в отличие от большинства других. Однако будьте бдительны при выборе VPN сервиса, ознакомьтесь с отзывами и политикой компании, поскольку бесплатные приложения VPN могут собирать информацию о вас и продавать ее третьим лицам. В таком случае вы вернетесь к тому, с чего начинали.

Возможна ли жизнь без приложений

Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни. Многие люди испытывают панические состояния, когда проводят время без телефона в руках, и скорее предпочли бы остаться без воды, отопления или газа, чем без интернета, если бы пришлось выбирать. Современные технологии действительно упрощают и делают более захватывающей нашу повседневную жизнь, поэтому все, что нам остается — заботиться о собственной кибербезопасности и потреблять разумно.