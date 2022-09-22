Мій телефон слідкує за мною

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Скільки разів вам здавалося: що телефон буквально читає ваші думки? Вранці ви запланували спекти яблучну шарлотку на вечерю, а вже до обіду ваша стрічка Інстаграм рясніє відповідними відео-рецептами. Або, можливо, бувало так, що ви проходите повз магазин побутової техніки, а реклама вашого браузера раптом за велінням чарівної палички перетворюється на каталог пральних машин та холодильників? На жаль, це не збіг. І такі випадки можуть бути по-справжньому лякаючими, оскільки справляють враження, що вам не сховатися навіть від власних гаджетів. Але як це працює, хто насправді стежить за вами і як цього уникнути далі в нашому матеріалі.

Як програми відстежують вашу активність

На телефоні кожної сучасної людини встановлено безліч додатків: трекери кроків та калорій, дитячі бродилки та стрілялки, щоденники звичок, соціальні мережі, онлайн перекладачі та засоби перевірки орфографії, книги, таблиці, карти, онлайн магазини та багато іншого. Навряд ви зможете сказати, скільки таких програм встановлено на ваш смартфон, так само як і перерахувати їх. Ми скачуємо програми бездумно, іноді використовуючи їх лише по одному разу, а коли йдеться про гаджети молодих батьків — і того менше, ми навіть не знаємо, що завантажують наші діти.

Відразу після встановлення програми ми погоджуємося з кількома знайомими фразами, вводимо електронну пошту або номер телефону для реєстрації, відмовляємося від платної підписки і вуаля — справа зроблена. Однак давайте повернемося на кілька кроків тому: з якими саме фразами ми, не вникаючи, погоджуємось? Найчастіше програма запитує доступ до камери, мікрофону та відстеження геопозиції. Але поміркуйте самі, навіщо вашому електронному гаманцю доступ до мікрофона, а ліхтарику — дозвіл на відстеження геопозиції? Так програми збирають про вас інформацію, і найцікавіше, що все абсолютно легально, оскільки ви власноруч на це дали свою згоду і можете змінити своє рішення в налаштуваннях програми в будь-який момент.

Хто і навіщо за вами стежить

Ми вже розібралися в тому, як нешкідливі програми відстежують ваші переміщення, прослуховують розмови та стежать за активністю в цілому, але кому це потрібно і головне питання — навіщо? Найчастіше причиною всьому є реклама. Безкоштовні програми тримаються на плаву завдяки тому, що надають інформацію про користувачів третім особам, які зі свого боку аналізують отримані дані та використовують із рекламною метою.

Яскравим прикладом є програмне забезпечення від перспективного стартапу Alphonso, яке збирає дані про перегляд телепередач від рекламодавців. У Google Play та App Store розміщено сотні програм та ігор, які використовують згадане програмне забезпечення. Так, навіть безневинні ігри, встановлені на смартфоні для ваших малюків, можуть фіксувати аудіо сигнали вашого телевізора, перебуваючи у фоновому режимі. Дана розробка дозволяє підслухати, які телешоу, фільми та рекламу ви дивитеся, і навіть зіставити отриману інформацію з місцями, які ви відвідуєте, та інформацією, яку гуглите. Зібрана аналітика стає основою таргетингової реклами, яка точно знає, що вам потрібно в кожен конкретний момент. Таким чином, програми на вашому смартфоні фіксують інформацію, що зчитується з інших електронних пристроїв, що знаходяться у вашому будинку, і це навіть не кажучи про роботу-пилосос і кондиціонер, підключених до тієї ж локальної мережі.

Яку інформацію збирають ваші гаджети

З одного боку немає нічого такого в тому, що телефон прослуховує, що ви дивитеся по телевізору, і самостійно підбирає цікаві для вас товари та контент. Проте все працює з точністю навпаки. Компанії збирають інформацію безпосередньо про вас: вашу стать, вік, дохід. "Як це можливо?" — спитайте ви. Знаючи тільки IP-адресу, про вас можна отримати набагато більше інформації.

Як уникнути стеження та захистити свою конфіденційну інформацію

Пропонуємо виконати кілька простих кроків на шляху до власної кібербезпеки та цифрової гігієни.

Скоротіть перелік програм та ігор, встановлених на смартфоні. Переконайтеся, що встановлені програми не дублюють одна одну і використовуються вами хоча б раз на місяць. Будьте чесні з собою і, не роздумуючи, видаляйте всі потрібні опції вашого телефону. Давно хотіли відмовитись від кількох соціальних мереж на користь вільного часу? Саме час це зробити! Втомились отримувати спам в одному з десяти месенджерів? Видаляйте і навіть не сумнівайтеся. Ви відчуєте приплив сил та задоволення від того, що скоротите кількість іконок на своєму телефоні, а також звільните пам'ять і дорогоцінний час, зробивши впевнений крок до власної конфіденційності та безпеки. Встановлюйте нові програми усвідомлено. Переконайтеся, що програма, яку ви збираєтеся встановити на свій смартфон, дійсно вам потрібна. Після встановлення уважно читайте, на що погоджуєтесь, і не давайте дозволу на те, що, як вам здається, порушує ваші особисті межі. Ви завжди зможете змінити налаштування у майбутньому, якщо виявиться, що мікрофон дійсно потрібен у новій грі вашого чада. Завантажте VPN. Повірте, VPN завантажити набагато простіше, ніж ви думаєте, і це дійсно варте того. Подібні сервіси використовують шифрування даних для захисту вашої конфіденційної інформації, приховують IP-адресу та вебтрафік, блокують безліч загроз, які чекають на вас у мережі, а також трекерів, які відстежують буквально кожен ваш крок. Крім того, VPN-сервіси підвищують рівень вашої конфіденційності та забезпечують велику анонімність під час вебсерфінгу. VPN — по-справжньому корисна програма на вашому смартфоні, на відміну від більшості інших. Однак будьте пильні при виборі VPN сервісу, ознайомтеся з відгуками та політикою компанії, оскільки безкоштовні програми VPN можуть збирати інформацію про вас та продавати її третім особам. У такому випадку ви повернетеся до того, з чого починали.

Чи можливе життя без додатків

Смартфони стали невід'ємною частиною нашого життя. Багато людей відчувають панічні стани, коли проводять час без телефону в руках, і скоріше воліли б залишитися без води, опалення чи газу, ніж без інтернету, якби довелося обирати. Сучасні технології справді спрощують і роблять більш захопливим наше повсякденне життя, тому все, що нам залишається — дбати про власну кібербезпеку і споживати розумно.