Взрыв на выставке боеприпасов в Чернигове: число пострадавших возросло до 15 человек

Глава ОВА сообщил, что среди травмированных – восемь детей, двое из них находятся в больнице. Инцидент расследует ГБР.

В результате детонации гранатомета на выставке в Чернигове пострадали 15 человек. Среди них — восемь детей и семь взрослых. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

В эфире телемарафона глава ОВА сообщил, что в больницах остаются четыре человека.

"Двое детей находятся в больнице, двое взрослых тоже находятся в больницах", — сказал Вячеслав Чаус.

[ + – ] Один из пострадавших Фото: Скриншот

Он уточнил, что ГБР работает вместе с военной прокуратурой.

Глава Черниговской ОВА сообщил, что мероприятие на котором сдетонировал гранатомет, предложила провести общественная организация. Это должно было быть детское мероприятие, с "детскими активностями". О выставке вооружения и присутствии военных сообщений не было.

"Если бы нам сообщили, что там будут военные, мы бы вмешались. И военные в таких мероприятиях участия бы не принимали", — сообщил Чаус.

Сейчас местные власти и все "стороны процесса" "находятся в контакте с Госбюро расследований". Чаус говорит, что все вопросы — под его личным контролем и контролем высшего руководства Украины.

"Мы должны ответить на два главных вопроса. Вопрос первый: каким образом на мирном мероприятии для детей появились военные. И второй, в принципе производное от первого: почему у военных было боевое оружие. Сейчас над этим работают следователи. Не могу сейчас комментировать ход следствия", — подчеркнул он.

[ + – ] Скорая на месте происшествия в Чернигове Фото: Скриншот

Напомним, инцидент произошел накануне, 3 сентября. В Чернигове во время выставки военнослужащие теробороны показывали оружие и боеприпасы. Тогда и сдетонировал ручной противотанковый гранатомет. Позже журналисты выяснили, что противотанковый гранатомет держал и нажимал на курок 10-летний мальчик. Его оглушило, после происшествия его с 12-летним братом отправили в травмпункт.

Черниговская прокуратура начала расследование инцидента по факту нарушения правил обращения с оружием (ч. 2 ст. 414 УК Украины).