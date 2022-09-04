Вибух на виставці боєприпасів у Чернігові: кількість постраждалих зросла до 15 осіб

Голова ОВА повідомив, що серед травмованих — вісім дітей, двоє з них перебувають у лікарні. Інцидент розслідує ДБР.

Внаслідок детонації гранатомета на виставці у Чернігові постраждали 15 людей. Серед них — вісім дітей та семеро дорослих. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

В ефірі телемарафону голова ОВА повідомив, що в лікарнях залишаються чотири особи.

"Двоє дітей перебувають у лікарні, двоє дорослих також перебувають у лікарнях", — сказав В'ячеслав Чаус.

[ + – ] Один із постраждалих Фото: Скриншот

Він уточнив, що ДБР працює разом із військовою прокуратурою.

Голова Чернігівської ОВА повідомив, що захід, на якому здетонував гранатомет, запропонувала провести громадська організація. Це мав бути дитячий захід, з "дитячими активностями". Про виставку озброєння та присутність військових повідомлень не було.

"Якби нам повідомили, що там будуть військові, ми б втрутилися. І військові в таких заходах участі не брали б", — повідомив Чаус.

Наразі місцева влада і всі "сторони процесу" "перебувають у контакті з Держбюро розслідувань". Чаус каже, що всі питання — під його особистим контролем та контролем вищого керівництва України.

"Ми повинні відповісти на два головні питання. Питання перше: як на мирному заході для дітей з'явилися військові. І друге, в принципі, похідне від першого: чому військові мали бойову зброю. Зараз над цим працюють слідчі. Не можу зараз коментувати хід слідства", — наголосив він.

[ + – ] Швидка на місці події у Чернігові Фото: Скриншот

Нагадаємо, інцидент стався напередодні 3 вересня. У Чернігові під час виставки військовослужбовці тероборони показували зброю та боєприпаси. Тоді й здетонував ручний протитанковий гранатомет. Пізніше журналісти з'ясували, що протитанковий гранатомет тримав та натискав на курок 10-річний хлопчик. Його оглушило, після пригоди його з 12-річним братом відправили до травмпункту.

Чернігівська прокуратура розпочала розслідування інциденту за фактом порушення правил поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 414 КК України).