Вибух на виставці боєприпасів у Чернігові: кількість постраждалих зросла до 15 осіб
Голова ОВА повідомив, що серед травмованих — вісім дітей, двоє з них перебувають у лікарні. Інцидент розслідує ДБР.
Внаслідок детонації гранатомета на виставці у Чернігові постраждали 15 людей. Серед них — вісім дітей та семеро дорослих. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
В ефірі телемарафону голова ОВА повідомив, що в лікарнях залишаються чотири особи.
"Двоє дітей перебувають у лікарні, двоє дорослих також перебувають у лікарнях", — сказав В'ячеслав Чаус.
Він уточнив, що ДБР працює разом із військовою прокуратурою.
Голова Чернігівської ОВА повідомив, що захід, на якому здетонував гранатомет, запропонувала провести громадська організація. Це мав бути дитячий захід, з "дитячими активностями". Про виставку озброєння та присутність військових повідомлень не було.
"Якби нам повідомили, що там будуть військові, ми б втрутилися. І військові в таких заходах участі не брали б", — повідомив Чаус.
Наразі місцева влада і всі "сторони процесу" "перебувають у контакті з Держбюро розслідувань". Чаус каже, що всі питання — під його особистим контролем та контролем вищого керівництва України.
"Ми повинні відповісти на два головні питання. Питання перше: як на мирному заході для дітей з'явилися військові. І друге, в принципі, похідне від першого: чому військові мали бойову зброю. Зараз над цим працюють слідчі. Не можу зараз коментувати хід слідства", — наголосив він.
Нагадаємо, інцидент стався напередодні 3 вересня. У Чернігові під час виставки військовослужбовці тероборони показували зброю та боєприпаси. Тоді й здетонував ручний протитанковий гранатомет. Пізніше журналісти з'ясували, що протитанковий гранатомет тримав та натискав на курок 10-річний хлопчик. Його оглушило, після пригоди його з 12-річним братом відправили до травмпункту.
Чернігівська прокуратура розпочала розслідування інциденту за фактом порушення правил поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 414 КК України).