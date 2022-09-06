Керамиды и уход за лицом: какую пользу они приносят

Керамиды — это липиды, которые формируют защитный барьер кожи. Они помогают противостоять агрессивному воздействию окружающих факторов, препятствуют испарению влаги из клеток, выравнивают тон лица и придают здоровое сияние. Дефицит керамидов легко определить по внешним признакам. Он проявляется в виде таких проблем:

тусклости;

вялости;

шелушениях;

тонких морщинах;

покраснений.

Также повышается чувствительность: кожа реагирует на привычные косметические средства зудом или жжением. Это происходит из-за агрессивного очищения и отшелушивания — например, при использовании абразивных пилингов, продуктов на основе кислот или ретинола. Липидный слой может нарушаться под воздействием жгучего солнца, мороза, сухого воздуха или сильного ветра. Есть и внутренние причины: недостаток жирных кислот в рационе, а также естественное старение.

Как восполнить дефицит керамидов?

Косметика на основе керамидов помогает поддерживать упругость и плотность кожи, когда организм замедляет синтез липидов. Кроме того, такие ухаживающие продукты быстро восстанавливают защитный барьер, устраняют дискомфорт и повышают устойчивость к внешним раздражителям. Понимая, какую пользу несет компонент, многие производители добавляют его в свои успокаивающие и восстанавливающие линейки, а некоторые бренды полностью основаны на действии керамидов.

Например, кремы CeraVe предназначены для ухода за разными типами кожи. Для сухой и очень сухой — подходит густой увлажняющий крем. Для комбинированной и жирной — лучше выбрать лосьон легкой консистенции этой же серии. Для огрубевшей кожи с неровностями — разработана формула смягчающего средства с добавлением мочевины и салициловой кислоты.

Керамиды есть не только в составе кремов. Пенки и гели для умывания на основе этого компонента обеспечивают тщательное и деликатное очищение без сухости и стянутости. Мицеллярная вода притягивает загрязнения и удаляет макияж, не провоцируя раздражения кожи или слизистых оболочек.

В косметических формулах этот компонент часто сочетают с другими липидами — холестеролом, аминокислотами, фитосфингозином. Также встречаются комбинации керамидов с гиалуроновой кислотой, глицерином, ниацинамидом и другими увлажняющими и восстанавливающими элементами.

Почему керамиды нужны вашей коже?

Средства с керамидами полезны не только для чувствительной или поврежденной кожи. Они подходят для каждого, выполняют такие функции:

нормализуют отшелушивание и обновление клеток;

препятствуют забиванию пор;

замедляют старение кожи;

предотвращают обезвоживание;

ускоряют регенерацию тканей после салонных процедур.

Также керамиды обеспечивают комфортное увлажнение жирной кожи, потому что быстро впитываются без эффекта пленки на лице. А в некоторых случаях — даже снижают выработку себума и нежелательный блеск. Такое происходит, если кожа обезвожена: из-за нарушенного защитного барьера она вынуждена продуцировать большее количество жира, чтобы компенсировать недостаток липидов.