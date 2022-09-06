Цераміди та догляд за обличчям: яку вони мають користь

Цераміди — це ліпіди, які формують захисний бар’єр шкіри. Вони допомагають протистояти агресивному впливу довкілля, перешкоджають випаровуванню вологи з клітин, вирівнюють тон обличчя та надають здорового сяяння. Дефіцит церамідів легко визначити за зовнішніми ознаками. Він проявляється у вигляді таких проблем:

тьмяності;

млявості;

лущення;

тонких зморшків;

почервонінь.

Також підвищується чутливість: шкіра реагує на звичні косметичні засоби свербінням чи печінням. Це відбувається через агресивне очищення та відлущування — наприклад, під час використання абразивних пілінгів, продуктів на основі кислот або ретинолу. Ліпідний шар може порушуватись під впливом пекучого сонця, морозу, сухого повітря або сильного вітру. Є й внутрішні причини: нестача жирних кислот у раціоні, а також природне старіння.

Як сповнити дефіцит церамідів?

Косметика на основі церамідів допомагає підтримувати пружність і щільність шкіри, коли організм уповільнює синтез ліпідів. Крім того, такі продукти для догляду швидко відновлюють захисний бар’єр, усувають дискомфорт і підвищують стійкість до зовнішніх подразників. Розуміючи, яку користь несе компонент, багато виробників додають його до своїх заспокійливих і відновлювальних лінійок, а деякі бренди повністю засновані на дії церамідів.

Наприклад, креми CeraVe призначені для догляду за різними типами шкіри. Для сухої та дуже сухої — підходить густий зволожувальний крем. Для комбінованої та жирної — краще обрати лосьйон легкої консистенції цієї ж серії. Для згрубілої шкіри з нерівностями розроблена формула пом’якшувального засобу з додаванням сечовини та саліцилової кислоти.

Цераміди є не тільки в складі кремів. Пінки та гелі для вмивання на основі цього компонента забезпечують ретельне та делікатне очищення без сухості та стягнутості. Міцелярна вода притягує забруднення та видаляє макіяж, не провокуючи подразнення шкіри чи слизових оболонок.

У косметичних формулах цей компонент часто поєднують з іншими ліпідами — холестеролом, амінокислотами, фітосфінгозином. Також зустрічаються комбінації церамідів з гіалуроновою кислотою, гліцерином, ніацинамідом та іншими зволожувальними та відновлювальними елементами.

Чому цераміди потрібні вашій шкірі?

Засоби з церамідами корисні не лише для чутливої чи пошкодженої шкіри. Вони підходять для кожного, виконують такі функції:

нормалізують відлущування та оновлення клітин;

перешкоджають забиванню пор;

уповільнюють старіння шкіри;

запобігають зневодненню;

прискорюють регенерацію тканин після салонних процедур.

Також цераміди забезпечують комфортне зволоження жирної шкіри, тому що швидко поглинаються без ефекту плівки на обличчі. А в деяких випадках навіть знижують вироблення себуму та небажаний блиск. Таке відбувається, якщо шкіра зневоднена: через порушений захисний бар’єр вона змушена продукувати більшу кількість жиру, щоб компенсувати нестачу ліпідів.