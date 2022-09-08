Адвокат заявляет, что ГБР, прокуратура и суд фальсифицируют дело против заместителя командира батальона ТРО Владимира Каминского

2 сентября в Тернопольском горрайонном суде рассматривалось дело против Владимира Каминского. В ходе судебного заседания адвокат Павел Головко отметил, что сотрудники ГБР, прокуратуры и судьи фальсифицируют материалы дела. Об этом пишет "Апостроф".

По словам адвоката, Каминский работал заместителем городского головы Тернополя до 2014 года, а "приватизация" коммунальной железнодорожной больницы, о которой говорится в материалах дела и в причастности к чему обвиняют Владимира Каминского, началась в 2018.

То есть, не работая в городском совете, Каминский якобы заставил исполкомом трижды, а депутатов и должностных лиц городского совета дважды передать помещение больницы третьим лицам. При этом в документах нет подписей Каминского.

Владимир Каминский служит замкомандира добровольческого батальона территориальной обороны Тернопольской области, и узнал об открытом против него деле при выполнении задач по защите Украины.

Когда побратимы Каминского узнали и разобрались в ситуации с юристами, они решили поддержать его в суде. Но судья, узнав о количестве присутствующих, избрал наименьший из всех кабинетов суда для рассмотрения дела, хотя рядом были пустые большие залы. Прокурор, которому по данным источников защиты пообещали за реализацию дела квартиру, покинул заседание, не дождавшись решения судьи.

Как отмечает адвокат, в материалах дела не исследовано, на кого был записан договор аренды, кто готовил документацию, как принималось решение и какими были его мотивы.

Следует отметить, что 29 августа в суд поступила жалоба Каминского В.В. на сообщение о подозрении в совершении правонарушения, которое было зарегистрировано в канцелярии суда, рассмотрение которой назначено 31 августа. 30 августа следователем 4 следственного отдела (в г. Тернополе) ТУ ДБР, расположенного во Львове Парейко Ю.В. получен запрос на предоставление материалов досудебного расследования в суд.

Создавая условия для исключения рассмотрения жалобы и права на доступ к правосудию, ни прокурор, ни следственные материалы досудебного расследования суду не предоставили, рассказал адвокат.

На заседании прокурор Середзинский И.В. сослался на то, что был занят, материалы не принес, позвонил по телефону следователю и сообщил, что следователь тоже не может их принести, поскольку находится с задержанным лицом, не сообщив, что задержанное лицо находится в соседнем судебном зале.

Указанные действия, по мнению адвоката, противоправны и связаны с умышленным созданием препятствий для проведения судебного разбирательства и соблюдения прав подозреваемого.

Адвокат отмечает, что согласно ч. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, учитывая непредоставление материалов прокурором, следователь судья Куце С.В. отложил рассмотрение жалобы на уведомление о подозрении на 2 сентября, при этом сообщил прокурору о необходимости предоставить материалы производства в суд.

2 сентября на заседании прокурор сообщил, что до заседания, без вручения обвинительного акта и реестра материалов досудебного расследования, подозреваемому и защитнику с грубым нарушением п. 3 ч. 4 ст. 291, ст. 293 УПК Украины, прокурор направил обвинительный акт и реестр материалов производства в суд. В суде прокурор предоставил поддельный в контексте ст. 366 УК Украины документ — сопроводительное письмо №09/2-55-2- от 01.09.22 в которое внесено должностным лицом (прокурором Середзинским И.В.) ложные сведения, а именно — указание о наличии в приложениях к письму документов, удостоверяющих получение подозреваемым и защитником копий обвинительного акта и материалов досудебного расследования.

При этом на заседании прокурор Середзинский сообщил, что документы не вручены и пытался их вручить во время заседания в нарушение ст. 291-293 УПК Украины, чем также, по мнению защиты, подтвердил в своих действиях состав преступления.

По состоянию на сейчас Каминским В.В. и его защитниками предоставлен ряд обращений к правоохранительным органам, Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора и непосредственно к Генеральному прокурору, а также Офису Президента Украины с целью прекращения беспредела, совершаемого прокурорами Тернопольской прокуратуры, восстановления нарушенных прав Каминского и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности за незаконное привлечение невиновного к уголовной ответственности Каминского В.В. (ч. 2 статьи 372 УК Украины).