Адвокат заявляє, що ДБР, прокуратура та суд фальсифікують справу проти заступника командира батальйону ТРО Володимира Камінського

2 вересня у Тернопільському міськрайонному суді розглядалась справа проти Володимира Камінського. В ході судового засідання адвокат Павло Головко вказав, що співробітники ДБР, прокуратури та судді фальсифікують матеріали справи. Про це повідомляє "Апостроф".

За словами адвоката, Камінський працював заступником міського голови Тернополя до 2014 року, а "приватизація" комунальної залізничної лікарні, про яку йдеться в матеріалах справи та в причетності до чого звинувачують Володимира Камінського, розпочалась у 2018.

Тобто не працюючи у міській раді, Камінський нібито примусив виконкомом тричі, а депутатів і посадових осіб міської ради двічі передати приміщення лікарні третім особам. При цьому в документах не має підписів Камінського.

Володимир Камінський нині служить заступником командира добровольчого батальйону територіальної оборони Тернопільської області, і довідався про відкриту проти нього справу під час виконання завдань по захисту України.

Коли бойові побратими Камінського дізнались та розібрались у ситуації разом з юристами, вони вирішили прийшли підтримати його до суду. Але суддя, дізнавшись про кількість присутніх, обрав найменший з усіх кабінетів суду для розгляду справи, хоч поруч були порожні великі зали. Прокурор, якому за даними джерел захисту пообіцяли за реалізацію справи квартиру, покинув засідання, не дочекавшись рішення судді.

Як зазначає адвокат, в матеріалах справи не досліджено на кого було записано договір оренди, хто готував документацію, як приймалось рішення та якими були його мотиви.

Варто зазначити, що 29 серпня до суду надійшла скарга Камінського В.В. на повідомлення про підозру у вчиненні правопорушення, яка була зареєстрована в канцелярії суду, та розгляд якої призначено 31 серпня. 30 серпня слідчим 4 слідчого відділу (у м. Тернополі) ТУ ДБР, розташованого у м. Львові Парейком Ю.В. отримано запит на надання матеріалів досудового розслідування до суду.

Створюючи умови для унеможливлення розгляду скарги та право на доступ до правосуддя ні прокурор, ні слідчий матеріали досудового розслідування суду не надали, розповів адвокат.

На засіданні прокурор Середзинський І.В. послався на те, що був зайнятий, матеріали не приніс, зателефонував слідчому та повідомив, що слідчий теж не може їх принести, оскільки перебуває з затриманою особою, не повідомивши, що затримана особа знаходиться в сусідньому судовому залі.

Вказані дії, на думку адвоката, є протиправними та такими, що пов’язані з умисним створенням перешкод для проведення судового розгляду та дотримання прав підозрюваного.

Адвокат зазначає, що згідно зі ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, враховуючи ненадання матеріалів прокурором, слідчий суддя Куцьо С.В. відклав розгляд скарги на повідомлення про підозру на 2 вересня, при цьому повідомив прокурора про необхідність надати матеріали провадження до суду.

2 вересня на засіданні прокурор повідомив, що до засідання, без вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування підозрюваному та захиснику із грубим порушенням п. 3 ч. 4 ст. 291, ст. 293 КПК України, прокурор скерував обвинувальний акт та реєстр матеріалів провадження до суду. В суді прокурор надав підроблений в розумінні ст. 366 КК України документ - супровідний лист №09/2-55-2- від 01.09.22 в який внесено службовою особою (прокурором Середзінським І.В.) неправдиві відомості, а саме - зазначення про наявність у додатках до листа документів, що посвідчують отримання підозрюваним та захисником копій обвинувального акта та матеріалів досудового розслідування.

При цьому на засіданні прокурор Середзинський повідомив, що документи не вручено і намагався їх вручити під час засідання в порушення ст. 291-293 КПК України, чим також, на думку захисту, підтвердив у своїх діях склад злочину.

Станом на зараз Камінським В.В. та його захисниками подано ряд звернень до правоохоронних органів, Генеральної інспекції Офісу Генерального прокорура та безпосередньо до Генерального прокурора, а також Офісу Президента України з метою припинення безчинств вчиненюваних прокурорами Тернопільської прокуратури, відновлення порушених прав Камінського та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за незаконне притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності Камінського В.В. (ч. 2 статті 372 КК України).